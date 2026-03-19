Griselda Siciliani mostró el tip definitivo para saborear el postre vigilante

En las últimas horas, el nombre de Griselda Siciliani volvió a cobrar protagonismo en la agenda pública. Esta vez, lejos de los escándalos con su exnovio, Luciano Castro, o el estreno de una nueva producción audiovisual, la actriz mostró un tip infalible para saborear un postre clásico en la mesa de los argentinos: el tradicional vigilante de queso y batata.

Griselda Siciliani desafía al paladar

Las redes sociales se convirtieron en una herramienta ideal para que los famosos accedan al público sin necesidad de terceros. Es así que muchas celebridades aprovechan esta facultad que les brinda la conexión online para mostrar los pormenores de su vida cotidiana. En este caso, se viralizó un video en el cual se la ve a Griselda Siciliani brindando un tip con un producto tan clásico como histórico en la carta de postres del país.

Griselda Siciliani, Postre vigilante | Instagram

De acuerdo con las imágenes propiciadas por la cuenta de TikTok El último chisme, se la puede ver a la artista saborear dulce de batata con queso fresco, pero reversionado: para agregar un shock agridulce más power, le colocó una pizca de sal fina. “Un tip que me recomendó mi amigo personal Diego Armando Capusotto”, dijo mientras sostenía con su mano una mini brochette con cuadraditos de los ingredientes que componen al denominado vigilante. “Le voy a poner sal a la batata”, exclamó mientras era observada por su entorno y filmada al detalle.

Griselda Siciliani | Captura de TikTok

Un consejo gastronómico que genera dualidades

Según los expertos en gastronomía, esta acción de Griselda Siciliani de combinar el dulce de batata con sal, sirve para realzar el dulzor del ingrediente generando en el paladar una experiencia aún más explosiva y gustosa que la convencional. En otras palabras, el tubérculo al ser bastante dulce por sí solo puede resultar empalagoso; por esta razón, la sal corta esa intensidad y hace que los sabores se perciban más definidos.

A diferencia de los saberes populares, agregar estos granitos no es para que quede salado, sino para que el postre logre más profundidad, equilibrio y sabor. Es un truco simple, pero cambia bastante la experiencia. Como era de esperarse, este recorte generó todo tipo de reacciones entre los cibernautas. Mientras algunos destacaron que la sal realza los sabores, otros se mostraron más reacios a probar nuevas experiencias culinarias. “Ya no saben qué inventar”; “Perdió la razón”; y “Horrible”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la caja de comentarios.

Así, Griselda Siciliani, lejos del ruido mediático por el GuapaGate y enfocada en sus nuevas producciones, dejó en claro que está lista para disfrutar de nuevas experiencias gastronómicas, incluso, versionando el clásico postre argentino. Más allá de las opiniones divididas, su propuesta espontánea invita a salir de la zona de confort y a redescubrir sabores cotidianos desde otra perspectiva.

NB