La campera estampada que lució Anita García Moritán y será la gran tendencia del invierno

Durante las recientes vacaciones familiares en Universal Orlando, Pampita compartió en sus redes distintas postales del viaje con sus hijos, donde además de la diversión y los juegos, hubo un detalle que no pasó desapercibido: el look de Anita García Moritán. Con apenas cuatro años, claro está que no elige su ropa, pero cada outfit que luce forma parte del cuidado estético que su mamá suele imprimir incluso en contextos relajados y de paseo.

Anita junto a Pampita en Universal, mostrando moda y diversión familiar bajo el sol de Orlando.

La campera que lució Anita García Moritán

En varias de esas imágenes, se la ve a Anita con una campera beige, abrigada, de textura peludita y con un estampado de cerezas que aporta un guiño lúdico y tierno al conjunto. La prenda combina comodidad, abrigo y un diseño llamativo, ideal para acompañar jornadas largas de paseo sin resignar estilo, algo que Pampita suele priorizar también en la vestimenta de sus hijos.

Lo primero que llama la atención de esta campera es su paleta neutra beige, base ideal para el invierno porque admite múltiples combinaciones sin perder versatilidad. A esa neutralidad elegante se suma un estampado de cerezas, que convierte a la prenda en un statement divertido sin llegar a lo exagerado.

Esta mezcla de tono clásico con detalles lúdicos es justo lo que están buscando muchas fashion lovers cuando piensan en cómo destacar en los meses con bajas temperaturas: equilibrio entre abrigo, estilo y un guiño visual que deja huella.

Además del diseño, la campera de Anita se distingue por su tejido abrigado y “peludito”, que no solo aporta calor sino también textura y volumen al look. Las prendas con pelo sintético o acabados acolchados se consolidaron como tendencia en las últimas temporadas, ya que combinan estética con funcionalidad: pueden usarse tanto para un paseo urbano como para una salida informal con amigas o incluso para complementar looks más elaborados.

Anita García Moritán protagoniza una de las tendencias del invierno 2026

Este tipo de campera se inserta en una tendencia más amplia que viene ganando terreno entre las famosas: las piezas que combinan estampados con texturas acogedoras, ideales para desafiar al frío sin resignar estilo.

Anita junto a Pampita

Cómo llevarla este invierno 2026

Si lo que buscás es adaptar este ítem de moda a tu propio guardarropa o al de tu hijo/a, hay varias claves para combinarla con estilo:

Denim y básicos neutros: Un jean straight o flare con una remera blanca y zapatillas puede hacer que la campera destaque sin esfuerzo.

Looks monocromáticos: Combinarla con tonos similares —beige, crema o tostados— crea una estética elegante y sin interrupciones visuales.

Capas con texturas: Sumá un suéter de punto grueso o un scarf oversize para reforzar el efecto acogedor sin sobrecargar el outfit.

Esta campera estampada no solo funciona como abrigo, sino como pieza central que puede transformar un look cotidiano en una declaración de moda. Ese equilibrio entre funcionalidad y detalle fashion convierte a esta elección en algo más que un simple abrigo infantil. La pieza resume a la perfección el concepto que se viene instalando para la temporada fría: prendas térmicas, suaves al tacto y con estampas divertidas que rompen con la sobriedad clásica del invierno. La campera estampada que lució Anita García Moritán y será la gran tendencia del invierno.

BR