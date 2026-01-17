La historia del anillo que Pedro Rosemblat le dio a Lali Espósito para pedirle matrimonio: diseño Toi et Moi y que se remonta a 1796

El anuncio de casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat tuvo un protagonista inesperado que concentró miradas, análisis y comentarios: el extravagante anillo. Más allá del anuncio en sí, la joya elegida para sellar la promesa de matrimonio se convirtió en el verdadero eje de la opinión pública, tanto por su diseño poco convencional como por la historia y el simbolismo que arrastra desde hace más de dos siglos.

Pedro Rosemblat eligió un exclusivo anillo de compromiso para sorprender a Lali Espósito

La noticia del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat no pasó inadvertida. La confirmación llegó sin vueltas, con una frase breve y directa que ambos compartieron en redes sociales: “Nos casamos”. Ese gesto de sobriedad contrastó con el impacto inmediato que generó la imagen de la cantante luciendo el anillo en su mano izquierda.

Lali Espósito | Instagram

Lejos de responder a los cánones tradicionales, la pieza pertenece al diseño Toi et Moi -Tú y yo en idioma francés-, un estilo que nació en 1796 cuando Napoleón Bonaparte eligió un anillo con dos piedras para expresar su unión con Josefina de Beauharnais. Desde entonces, este modelo simboliza el encuentro entre dos personas que se eligen sin renunciar a su identidad individual. “Yo soy mucho más neurótico, me preocupo por cualquier pelotudez, y ella disfruta la vida permanentemente”, señaló en una entrevista en el programa Fernet con Grego (Telefe), donde habló de sus personalidades opuestas.

El anillo combina dos diamantes de alta pureza, uno de corte redondo y otro de corte cuadrado, montados sobre una estructura de oro amarillo de 18 quilates. La elección de gemas diferentes refuerza el mensaje de complementariedad y equilibrio, y se alinea con una estética minimalista que prioriza el significado por sobre la ostentación.

Lali Espósito | Instagram

Una pieza exclusiva de grandes figuras

A lo largo del tiempo, el diseño Toi et Moi fue adoptado por mujeres icónicas como Jackie Kennedy, Ariana Grande y Megan Fox. En todos los casos, se trató de figuras asociadas a una fuerte personalidad y a decisiones propias, lo que consolidó al anillo como un símbolo de amor entre pares y no de posesión. Una definición que encaja a la perfección con el espíritu de la pareja de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Según especialistas en joyería, la pieza que luce la artista popular sería de diseño nacional y realizada de manera artesanal. Aunque no se reveló que joyería diseñó este ejemplar, se estima que el valor del anillo es millonario, en función de la calidad de los diamantes, el oro de 18 quilates y el carácter exclusivo del diseño.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat | Instagram

Así, el anillo elegido por Lali Espósito y Pedro Rosemblat trasciende su función como joya de compromiso y se convierte en una declaración estética y emocional. Con historia, simbolismo y diseño, la pieza acompaña un anuncio que eligió la sencillez para decir mucho más de lo evidente. Para el periodista, el conocer a la actriz y compartir con ella el noviazgo y la convivencia significó un punto de inflexión en su vida, lo que ameritó a que decidiera dar el gran paso: “Me cambió mucho la vida conocerla, porque ella tiene una manera de vivir y de conectar con la alegría y con el placer, que para mí es fundamental”.

NB