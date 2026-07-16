Blazer, jean wide leg y accesorio de lujo: Sofía Calzetti deslumbró con un look effortless chic para ver a Argentina contra Inglaterra

Sofía Calzetti y Sergio "Kun" Agüero estuvieron presentes en el estadio de Atlanta para alentar a la selección argentina, quien se enfrentó a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y salió victoriosa. Para esta ocasión, a puro fútbol y pasión, la empresaria apostó por un look que combinó básicos atemporales, accesorios de lujo y una de las tendencias más fuertes del street style internacional.

Sofía Calzetti eligió un look en tendencia para alentar a la selección en Atlanta

El partido entre la selección argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 reunió a miles de hinchas en el estadio de Atlanta y también convocó a numerosas figuras del espectáculo y el deporte. Entre ellas estuvo Sofía Calzetti, quien asistió junto a su pareja Sergio "Kun" Agüero para vivir de cerca una noche histórica para la Scaloneta.

Mediante su cuenta de Instagram, Sofía Calzetti se mostró feliz por la clasificación de Argentina a la final de la Copa del Mundo, donde se enfrentará a España. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el estilismo que eligió para este día. Lejos de recurrir a la clásica camiseta de fútbol como hacen muchas modelos e influencers, la joven apostó por un conjunto sobrio y sofisticado que reflejó una de las estéticas más buscadas del momento: el effortless chic, un estilo que combina prendas básicas con detalles elegantes para lograr una imagen refinada sin aparentar demasiado esfuerzo.

Sergio "Kun" Agüero y Sofía Calzetti

En las imágenes que compartió desde uno de los palcos del estadio, Sofía Calzetti posó junto al exfutbolista con el campo de juego de fondo, mientras los jugadores celebraban el pase a la gran final del Mundial 2026. Su halagado look estuvo compuesto por un jean wide leg de tiro alto, una de las siluetas estrella del denim en las últimas temporadas. Esta prenda se destacó por su corte amplio y caída recta, lo que brinda comodidad y versatilidad. Estas características de su diseño lo conviertieron en uno de los favoritos del street style internacional.

Sofía Calzetti combinó el denim con un top blanco ajustado, un ítem básico que se convirtió en un imprescindible del guardarropa cápsula. Sobre el mismo, sumó un blazer negro estructurado, otra pieza clásica que aportó sofisticación y elevó un atuendo compuesto por imprescindibles.

Los accesorios también tuvieron un papel importante en su look effortless chic. Tal como se puede ver en las fotos, Sofía Calzetti llevó una mini cartera de lujo en color negro. El complemento lleva la firma de Chanel y se encuentra cruzada sobre su cuerpo para darle un toque canchero al outfit.

Su look se completó con un collar fino y un reloj metálico. En cuanto al beauty look, Sofía Calzetti optó por una cola de caballo alta y pulida, uno de los peinados más representativos de la estética clean girl, y un maquillaje natural que acompañó su propuesta.

Effortless chic, el estilo que conquistó a Sofía Calzetti

El estilo effortless chic podría traducirse como "elegancia sin esfuerzo" y se caracteriza por construir estilismos que parecen simples y naturales, aunque cada prenda esté cuidadosamente elegida. La clave para construir esta estética en tendencia se encuentra en combinar básicos atemporales, una paleta de colores neutros y accesorios discretos para conseguir una imagen sofisticada sin excesos.

Sergio "Kun" Agüero y Sofía Calzetti

En el caso de Sofía Calzetti, esta corriente fashionista quedó reflejada en la combinación del blazer negro, el top blanco y el jean wide leg, tres prendas clásicas que funcionan como la base de un guardarropa versátil, con la mini cartera de lujo. Lejos de apostar por un outfit recargado o llamativo, la influencer se mantuvo fiel a su estilo minimalista y demostró que es posible asistir a un evento deportivo con un look relajado, moderno y sofisticado al mismo tiempo. De esta manera, deslumbró con un look effortless chic para ver a Argentina contra Inglaterra y confirmó que es una de las tendencias favoritas de la moda internacional.