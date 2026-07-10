Minimal chic: el look definitivo que eligió Sofía Calzetti para una date night con el Kun Agüero

Sofía Calzetti es una de las nuevas referentes de estilo en redes sociales. La pareja del Kun Agüero conquista a sus seguidores con sus looks minimal chic donde predominan la comodidad, elegancia y una paleta en tonalidades neutras. En esta ocasión, la joven mostró el outfit definitivo que llevó a una cita con el exjugador y se llevó todos los halagos.

El look sofisticado y atemporal de Sofía Calzetti para una salida romántica con el Kun Agüero

Sofía Calzetti volvió a demostrar su pasión por la moda con un estilismo elegante y atemporal durante una salida a solas con Sergio "Kun" Agüero. La empresaria textil, que disfruta de unos días en Miami junto al exfutbolista y su hija Olivia por el Mundial 2026, compartió con sus seguidores un momento especial de la pareja y dejó en evidencia una vez más su impecable sentido del estilo.

"Date night", escribió sobre la imagen que publicó en sus historias de Instagram, donde se la ve posando junto al Kun Agüero mientras ambos miran a cámara. Aunque la postal reflejó la complicidad de ambos, todas las miradas se dirigieron al outfit elegido por Sofía Calzetti, una propuesta que combinó básicos sofisticados con una estética minimalista que nunca pasa de moda.

Sofía Calzetti y el Kun Agüero en Miami

Para la velada, Sofía Calzetti eligió un conjunto que confirma que, muchas veces, menos es más. La influencer apostó por una musculosa negra de escote redondeado y breteles anchos, una prenda simple pero infaltable en cualquier guardarropa gracias a su versatilidad. La combinó con un pantalón sastrero gris de tiro alto, de corte recto y caída relajada. El diseño aportó estructura al conjunto y elevó inmediatamente el outfit, logrando ese equilibrio entre comodidad y sofisticación que caracteriza al estilo minimal chic.

La elección de una paleta neutra, basada en negro y gris, reforzó la estética limpia y elegante que domina en el street style internacional. Se trata de una fusión clásica que nunca pierde vigencia y que permite jugar con diferentes accesorios sin sobrecargar el estilismo.

Otro detalle que llamó la atención fue la cartera negra de cuero con textura, un complemento de tamaño mediano que acompañó la propuesta sin romper la armonía del look. Sofía Calzetti, además, sumó accesorios discretos: cadena plateada de diseño rígido, un reloj metálico, pulseras finas y pequeños aros. Mientras tanto, el Kun Agüero acompañó el estilo minimal chic de su novia y madre de su hija Olivia con un look relajado compuesto por una remera básica blanca y pantalón negro.

Minimal chic y monocromático: el look de Sofía Calzetti para otra cita con el Kun Agüero

En las últimas horas, Sofía Calzetti volvió a mostrar que apostó por un estilismo sofisticado, aunque con un aire más nocturno, para una nueva salida junto al Kun Agüero. En esta oportunidad, lució un top strapless color chocolate, de líneas rectas y diseño ajustado al cuerpo, una prenda que dejó los hombros completamente al descubierto y aportó un toque femenino y moderno al conjunto.

En la parte inferior, llevó un pantalón sastrero de pierna amplia en el mismo tono, logrando un impecable efecto monocromático, una de las fórmulas favoritas de la temporada por su capacidad para estilizar la figura y transmitir armonía visual. Como accesorios, Sofía Calzetti sumó una cartera negra estructurada de formato pequeño, un collar plateado, pulseras y reloj metálico, manteniendo la misma línea minimalista que caracteriza su estilo.

El Kun Agüero y Sofía Calzetti

Con ambas apuestas, Sofía Calzetti dejó en claro que el minimalismo sigue siendo uno de sus sellos personales. A través de prendas clásicas, cortes impecables y una cuidada selección de accesorios, la modelo confirmó que la sofisticación también puede construirse a partir de los básicos más simples.

Cabe destacar que, lejos de los estampados llamativos o las prendas recargadas, el minimal chic apuesta por siluetas limpias, colores neutros y piezas de excelente calce. La clave está en invertir en básicos de calidad que puedan combinarse entre sí para lograr conjuntos elegantes sin demasiado esfuerzo.

Sofía Calzetti

De esta manera, el look definitivo que eligió Sofía Calzetti para una date night con el Kun Agüero se destacó por su estilo minimal chic, una tendencia que se consolidó en los últimos años debido a su versatilidad y a su estética refinada.