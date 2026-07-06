De Verónica Lozano y Moria Casán a Guillermina Valdés y Mariana Fabbiani: los mejores looks del cumpleaños de 50 de Ángel de Brito

Ángel de Brito celebró este fin de semana sus 50 años con una megafiesta que no pasó desapercibida. El conductor reunió a amigos y numerosas figuras del espectáculo en una noche repleta de propuestas: gastronomía gourmet, una pista de baile intervenida por robots con luces LED y robots humanoides, miles de burbujas, un show en vivo de Gladys, La Bomba Tucumana, y una puesta en escena que sorprendió de principio a fin. Entre los invitados se destacaron Verónica Lozano, Moria Casán, Guillermina Valdés y Mariana Fabbiani, quienes deslumbraron con sus looks. La organización del evento estuvo a cargo de la productora Oki.agencia, el proyecto que el periodista lanzó este 2026.

Cumpleaños de Ángel de Brito | Créditos: Oki.Casas

Todos los looks de los invitados de Ángel de Brito a su fiesta de 50 años

Ángel de Brito celebró sus 50 años en el SUM de un lujoso edificio ubicado en Puerto Madero. Allí, se congregaron una decena de personalidades de la farándula, el periodismo y el espectáculo argentino. Entre ellas, se destacaron la presencia de figuras tales como: Verónica Lozano, Mariana Fabbiani, Yanina Latorre, Pía Shaw, Lizy Tagliani, Mónioca Farro, Laura Fidalgo, Guillermina Valdes, Graciela Borges, Moria Casán, Elba Marcovecchio, Sergio Lapegue, Georgina Barbarossa, Ana Rosenfeld, Marcelo Polino, Aníbal Pachano, entre otros. En este marco cargado de festejo, hubo looks que se destacaron y trazaron la propuesta glam de la velada.

Cumpleaños de Ángel de Brito | Crédito: Oki.Agencia

Verónica Lozano, colores y prendas versátiles: un casual chic ideal para

Verónica Lozano aportó color con prendas clásicas y versátiles aptas para conformar un look chic sin perder elegancia ni comodidad. La conductora de Cortá por Lozano (Telefe) combinó un jean azul ajustado en sus muslos, mientras que, al llegar a la rodilla la tela se fue ensanchando creando un efecto oxford. Asimismo, sumó una camisa texturizada con volado a lo largo en color coral intenso, generando un impacto visual vibrante y lleno de estilo. Finalmente, complementó su estilismo con zapatos en terminación en punta, sumando accesorios tales como un cinto de cuero con hebilla y un collar largo en tono dorado.

Pía Shaw, Moria Casán, Analía Franchini y Verónica Lozano en el cumpleaños de Ángel de Brito | Crédito: Oki.Agencia

Moria Casan: tapado de piel sintética y colores complementarios

Moria Casán, fiel a su estilo extravagante y audaz, irrumpió con un outfit bien característico. La One utilizó un look total black que define su estilo desde hace años: botas bucaneras de terciopelo, un vestido ajustado al cuerpo con pollera en forma de tubo de textura satinada brillante y una sutil abertura en la altura del torso que estuvo compuesto por transparencias, una corbata anudada de forma descontracturada repleta de brillos aportando luminosidad y gafas de sol oscuras. Para protegerse de las bajas temperaturas y sumar glamour, llevó puesto un tapado de piel sintética en color blanco complementando la colorimetría propuesta.

Moria Casán en el cumpleaños de Ángel de Brito | Crédito: Oki.Agencia

Yanina Latorre junto a Ángel de Brito | Créditos: Oki.Agencia

Guillermina Valdés: lujo invernal con tapado de piel como protagonista

Guillermina Valdés fue una de las actrices que asistió con un estilismo cargado de impronta única. Apostó por un look de inspiración winter luxe, protagonizado por un imponente tapado de piel en tono marrón chocolate, combinado con un pantalón negro de corte relajado y botas al tono. La elección, de aire old money, fusionó elegancia clásica con una impronta contemporánea, convirtiéndose en una de las propuestas más elegantes de la noche.

Guillermina Valdés en el cumpleaños de Ángel de Brito | Créditos: Oki.Agencia

Marcelo Polino, Nacha Guevara y Aníbal Pachano en el cumpleaños de Ángel de Brito | Créditos: Oki.Agencia

Mariana Fabbiani: total black y elegancia discreta

Mariana Fabbiani sorprendió con un estilismo clásico y atemporal, reinterpretado en clave contemporánea. La conductora de América TV lució un vestido negro de mangas largas, por encima de la rodilla y de silueta ajustada, que realzó su figura con elegancia. Completó el conjunto con medias negras translúcidas y botas de caña alta en la misma línea cromática, logrando un efecto monocromático sofisticado. Como detalle sutil para iluminar el outfit, incorporó una delicada cadena con un pequeño dije, mientras que un bolso de mano de inspiración boho aportó el toque final, combinando funcionalidad con la estética del lujo silencioso.

Mariana Fabbiani en el cumpleaños de Ángel de Brito | Créditos: Oki.Agencia

Graciela Borges Moria en el cumpleaños de Ángel de Brito | Crédito: Oki.Agencia

De esta manera, Ángel de Brito celebró sus 50 años rodeado del cariño de amigos y colegas que lo acompañan desde hace años. En el inicio de esta nueva década, la moda también fue una de las grandes protagonistas de la noche: los invitados desplegaron estilismos cargados de personalidad, marcados por el glamour, las tendencias y la elegancia.