Nicole Neumann y sus hijas se lucieron con sus looks total white en cuatro estilos diferentes

Nicole Neumann celebró Año Nuevo con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación pasada con Fabián Cubero, en Punta del Este. Para esta especial ocasión, la modelo y las adolescentes apostaron por el clásico color blanco, aunque cada una en versiones distintas y adaptadas a sus propios estilos.

Nicole Neumann y sus hijas deslumbraron con looks total white

La tonalidad blanca de las prendas que se usan para recibir un nuevo año tiene un fuerte significado, relacionado a los nuevos comienzos y la abundancia, por lo que Nicole Neumann y sus hijas no dudaron en elegirla. A través de su red social de Instagram, la top model compartió la intimidad de su increíble noche en Uruguay y dejó ver sus outfits.

Nicole Neumann posó con un vestido tejido con escote redondo y terminación asimétrica. Este diseño sofisticado y veraniego se destacó por largos flecos en el ruedo, lo que le aportó un aire boho chic a la prenda. Para acompañarlo, sumó unas sandalias cómodas y versátiles.

Nicole Neumann

Indiana Cubero, por su parte, escogió un look de estilo romántico: vestido blanco con escote en V confeccionado en tela de encaje. El detalle que lo volvió original fue la transparencia de la falda que permitía ver sus piernas. Como calzado, también se inclinó por sandalias bajas. Su hermana Allegra, en cambio, se mantuvo fiel a su estética canchera y trendy. La joven, que está a punto de cumplir 15 años, se mostró con un body blanco off the shoulder con textura y una pollera ceñida al cuerpo haciendo juego. Asimismo, llevó botas negras con hebillas metálicas para cortar con la armonía cromática de su atuendo y sumarle su propio sello.

Nicole Neumann y sus hijos en Punta del Este

Sienna, la hija más chica de Nicole Neumann y Fabián Cubero, se animó a la nueva tendencia teen: vestido con volados en la parte inferior. Esta pieza con escote simple y cuadrado se eleva por completo por su falda con movimiento y volumen. Una propuesta que se adapta fácilmente a todo tipo de ocasión y que ayuda a resolver un look en pocos minutos. Para acompañarlo, la adolescente optó por botas de caña media en color negro.

Los hijos de Nicole Neumann

De esta manera, Nicole Neumann y sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna Cubero, se lucieron por completo en Año Nuevo con looks total white en cuatro estilos diferentes: la empresaria cosmética apostó por un atuendo minimalista con toques boho chic mientras que las jóvenes decidieron llevar outfits en tendencia.

Nicole Neumann impone el look más cómodo y chic del verano: blusa lila + pantalón de lino

Nicole Neumann apostó por una dupla infalible que promete arrasar en este verano que está a punto de comenzar: una blusa lila de seda con detalles de encaje y un pantalón de lino blanco con puños ajustados, una fórmula ideal para las altas temperaturas y para quienes buscan sumar estilo sin resignar confort. La modelo logró transformar un conjunto simple en una referencia obligada para las amantes del estilo veraniego.

La blusa lila, con caída suave y un delicado acabado en los bordes, aporta feminidad y movimiento al look. El color, uno de los más prometedores de esta temporada, realza el bronceado natural y permite un sinfín de combinaciones. En este caso, la experta en tendencias y moda lo acompañó con accesorios mínimos, demostrando que no hacen falta demasiados elementos para lograr impacto.

Nicole Neumann

El pantalón de lino, protagonista de este verano, suma ese toque relajado y elegante que lo convierte en un básico imprescindible que no puede faltar en el guardarropa. Con un corte holgado y puños que estilizan la figura, es una prenda que define el espíritu de la temporada: liviano, funcional y con un aire bohemio que encaja perfecto tanto para el día como para eventos informales al aire libre.

Para completar su estilo, Nicole Neumann optó por un peinado natural con ondas suaves y raya al medio, una elección que resalta su frescura y acompaña el concepto liviano del conjunto. El maquillaje, por su parte, se mantuvo dentro de la gama nude: piel luminosa, labios naturales y una mirada resaltada apenas con máscara de pestañas. El resultado: una estética descontracturada y elegante a la vez.