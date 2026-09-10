Los mejores looks de Tini Stoessel en su gira por México

Tini Stoessel retomó su gira en México y sorprendió a sus fanáticos con una serie de looks de alto impacto. Vinilo, brillos, flecos y animal print fueron algunos de los protagonistas de los vestuarios que la cantante eligió para sus shows, en medio de su conflicto económico y personal con su padre, Alejandro Stoessel.

Tini Stoessel deslumbró en México con sus looks más audaces: transparencias, brillo y estética rockera

Tini Stoessel regresó a su FUTTTURA Tour con una serie de presentaciones en México y, además de conquistar al público con sus canciones, volvió a convertirse en el centro de todas las miradas por los impactantes vestuarios que eligió para subir al escenario.

La cantante compartió un carrete de fotografías en su cuenta de Instagram donde reunió distintos momentos de sus shows y dejó en claro que la moda es una parte fundamental de su propuesta artística. Durante sus presentaciones en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, los looks que llevó tuvieron una fuerte impronta sensual y escénica.

Tini Stoessel deslumbró en México con sus looks más audaces: transparencias, brillo y estética rockera



Uno de los outfits que más llamó la atención fue el conjunto íntegramente negro que Tini Stoessel lució sobre el escenario. La artista llevó un top tipo corset confeccionado en un material brillante similar al vinilo, con escote pronunciado, tiras y detalles de inspiración lencera.

Lo combinó con una micro short negra de tiro bajo, medias o botas altas y diferentes accesorios que reforzaron la estética provocadora del look. El resultado se acerca a una de las grandes tendencias de la moda actual: la incorporación de texturas glossy y efecto cuero en looks nocturnos. El estilismo también recupera elementos de la estética rockera y Y2K, con prendas pequeñas, brillo, sensualidad y una silueta marcada.

Tini Stoessel deslumbró en México con sus looks más audaces: transparencias, brillo y estética rockera



En otra de las fotografías, Tini Stoessel apostó nuevamente por el negro, aunque esta vez con un vestuario todavía más elaborado. La intérprete de Cupido eligió un top de efecto metalizado y brillante, con tiras que se cruzan sobre el cuerpo y un largo detalle de tela que cae desde el centro de la prenda.

La parte inferior estuvo compuesta por una microfalda o short de tiro bajo, también con acabado brillante y múltiples tiras y flecos que se mueven con cada uno de sus pasos sobre el escenario. A esto sumó mangas independientes con aberturas y tiras cruzadas, que dejaron gran parte de sus brazos al descubierto.

El calzado plateado fue otro de los protagonistas. Las botas, de acabado metalizado, llevaron el look hacia una estética futurista y glam, muy acorde con el concepto de su gira musical. El tercer outfit que mostró Tini Stoessel fue completamente diferente. La joven eligió un vestido corto de estampado animal print, en una combinación de tonos rosados, bordó y negro, con una silueta ajustada y un pronunciado volumen en la parte inferior.

Tini Stoessel reversionó el animal print con una paleta rosada y silueta ultra femenina

Por debajo se alcanza a ver un top claro, generando un juego de capas que rompe con la uniformidad del estampado. Cabe destacar que el animal print es una tendencia que se mantiene vigente temporada tras temporada y la compositora lo escogió en una versión renovada a través de una paleta rosada y una silueta ultra femenina. En lugar de utilizarse solamente como detalle, en este caso se convierte en el protagonista absoluto del vestuario.

El primer vestido de "novia" que lució Tini Stoessel sobre el escenario

Los últimos dos looks hacen un guiño directo a su presente sentimental con Rodrigo De Paul, con quien se casará este año como ya confirmó. En un momento de su show en vivo, Tini Stoessel sale con un vestido blanco. En sus primeras fechas apostó por un diseño de estilo dramático y moderno confeccionado en tela de encaje que se destaca por su escote en V pronunciado y su trabajo artesanal. Luego, escogió otro atuendo con una estética más romántica y glam: top blanco de seda con enorme falda con efecto arrugado.

El segundo vestido de "novia" que lució Tini Stoessel sobre el escenario

La vuelta de Tini Stoessel a los escenarios en medio de su drama familiar

El regreso de Tini Stoessel a los escenarios mexicanos se produjo además en un momento especialmente delicado de su vida personal. La cantante volvió con su gira FUTTTURA en medio de la disputa económica y familiar que mantiene con su padre, Alejandro Stoessel , quien durante alrededor de 15 años estuvo vinculado profesionalmente a su carrera como manager.

Según trascendió, Tini Stoessel habría encargado una auditoría privada para revisar el manejo de su patrimonio y las sociedades relacionadas con su carrera. A partir de esa investigación se habría producido la ruptura de la relación profesional con su padre y una fuerte tensión familiar. Sin embargo, la actriz decidió continuar con sus compromisos y volver a encontrarse con sus fanáticos a través de la música.

De esta manera, los mejores looks de Tini Stoessel en su gira por México incluyeron vinilo, brillos, flecos, animal print y una estética futurista y rockera. La cantante volvió a demostrar que sus vestuarios son una parte esencial de su tour y que, incluso en medio de un complejo momento personal, continúa apostando por una imagen escénica cada vez más audaz.