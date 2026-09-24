La historia detrás del Chaqueño Palavecino: de sus orígenes humildes a convertirse en referente del folklore

El Chaqueño Palavecino es el máximo referente de la música folklórica argentina contemporánea. A sus 66 años, logró consolidar una carrera monumental repleta de éxitos emblemáticos como "La ley y la trampa" o "Chacarera del olvido". Su inconfundible voz y su potente presencia escénica le brindaron múltiples Premios Gardel y nominaciones a los Grammy Latinos, llenando estadios y arenas a lo largo de cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida.

Sin embargo, detrás del brillo de las luces y el clamor del público masivo, se esconde un hombre moldeado por la perseverancia absoluta. Su imponente figura actual es el resultado directo de una lucha constante contra las adversidades, donde la música no comenzó como una simple elección artística, sino como un vital canal de expresión y refugio ante las profundas carencias materiales de su juventud.

Chaqueño Palavecino

La infancia y decisión por la música del Chaqueño Palavecino

Oscar Esperanza Palavecino nació el 18 de diciembre de 1959 en el paraje salteño de Rancho El Ñato, departamento de Rivadavia. Aquel niño vivió años marcados por la extrema pobreza rural en el límite del Chaco Salteño. Al haber quedado huérfano de madre a una edad muy temprana, debió afrontar la vida con resiliencia y asumir primeros trabajos duros, desempeñándose inicialmente como cargador de garrafas y bidones de agua, para luego convertirse en camionero durante ocho años. Posteriormente, se radicó en Tartagal y consolidó una larga etapa de 14 años como chofer de micros de larga distancia para empresas emblemáticas del norte como Atahualpa y La Veloz del Norte.

El camino del artista comenzó durante sus extensos viajes por las rutas argentinas, donde la cabina del ómnibus se transformó en su propio escenario de ensayo. Palavecino aprovechaba la soledad de las distancias para pulir su voz folklórica. Su vida cambió por completo gracias a un pasajero que viajaba en su unidad, testigo de su evidente talento pero también de su doble vida laboral.

El cantante recuerda que aquel hombre lo confrontó directamente y lanzó: "Loco, decidite". Esa advertencia del pasajero actuó como el verdadero punto de quiebre emocional y profesional en su mente. Al entender que debía arriesgarse por su verdadera pasión, Oscar tomó la decisión definitiva de dejar el transporte para volcarse por completo a la música, una determinación inquebrantable que terminaría transformando para siempre la historia del folklore nacional.

Chaqueño Palavecino

Los primeros pasos como referente del folklore y la leyenda consagrada

Tras bajarse definitivamente del colectivo en septiembre de 1997, Oscar Palavecino se entregó por completo a una carrera que venía autogestionando desde 1984. Sus primeros pasos firmes los dio integrando el Trío Pilcomayo y cantando en la peña Gauchos de Güemes en Salta. El verdadero salto comercial se gestó con sus producciones discográficas editadas por DBN. Tras el lanzamiento de “Por culpa de ser cantor”, el disco Salteño viejo marcó un punto de inflexión absoluto en la música popular argentina, gracias a la masividad radial del clásico “Amor salvaje”.

Este arrasador éxito musical pavimentó su llegada al escenario mayor del folklore nacional. Su consagración ocurrió en el Festival de Cosquín de 1998, donde fue galardonado con el codiciado Premio Consagración, expandiendo exponencialmente su popularidad a nivel federal y hacia países limítrofes. A partir de allí, el Chaqueño comenzó a reescribir los rituales festivaleros. En la Serenata a Cafayate, por decisión propia, instauró la tradición de actuar a las 6 de la mañana, un fenómeno único donde miles de espectadores permanecen despiertos exclusivamente para presenciar su salida al escenario vistiendo su tradicional indumentaria de gaucho norteño.

La leyenda se terminó de sellar en las décadas siguientes al batir récords de ventas con álbumes icónicos como “La ley y la trampa”. Su inigualable arrastre lo llevó a llenar estadios icónicos como el Luna Park y la mítica Plaza Próspero Molina. Con el tiempo, sus presentaciones multitudinarias, múltiples Premios Gardel y el reconocimiento en los Grammy Latinos consolidaron a este exchofer como la marca registrada del cancionero popular argentino, dejando un legado indestructible que ya supera las cuatro décadas de trayectoria.

Chaqueño Palavecino

Restaurante, apariciones en la televisión y conciertos en vivo: la vigencia del Chaqueño Palavecino

A sus 66 años, el Chaqueño Palavecino mantiene una vigencia arrolladora que combina la música, los medios y una nueva faceta empresarial. Su proyecto más ambicioso e íntimo es su propio restaurante: El Patio del Chaqueño, un espacio gastronómico y cultural inaugurado dentro de su propia finca en Rosario de Lerma, Salta. Allí, rodeado de naturaleza, animales y una bodega artesanal, el cantor ofrece platos regionales con una ambientación que rinde culto a la identidad folklórica y funciona, a su vez, como un museo de su trayectoria.

En la pantalla chica, el artista sigue siendo una figura sumamente codiciada. Sus apariciones en los principales programas de la televisión nacional suelen registrar picos de audiencia, destacándose sus visitas a los almuerzos de Juana Viale, acompañante de coach en La Voz Argentina, y especiales de música en vivo, donde su carisma y sus anécdotas rurales continúan cautivando a nuevas generaciones de espectadores.

Su agenda de conciertos en vivo no da tregua y demuestra que su convocatoria sigue intacta. Tras reventar el Movistar Arena para celebrar sus 40 años de carrera, el cantor salteño encabeza los festivales más importantes de la Argentina. Festival La Ciénaga y su esperada participación en las próximas ediciones del Festival de Cosquín y de Jesús María, donde compartirá una noche histórica cruzando géneros musicales junto a la banda de cuarteto La K'onga, son los lugares donde los fanáticos pueden volver a cruzarse con él.

Restaurante, apariciones en la televisión y conciertos en vivo: la vigencia del Chaqueño Palavecino

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el Chaqueño Palavecino demuestra que el talento y la perseverancia todo lo pueden. Aquel niño que enfrentó orígenes humildes en el monte salteño es hoy una leyenda viviente y el máximo referente del folklore, un artista eterno cuyo canto sigue latiendo en el alma de su pueblo.

A.E