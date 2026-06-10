Entramos a la habitación de Nequi Galotti: blanquería impecable y arte

Nequi Galotti regresó de su extenso viaje por Portugal y Marruecos y se reencontró con su hogar. A través de sus redes sociales, la conductora compartió uno de los rincones favoritos de su casa: su habitación, un ambiente pensado exclusivamente para el descanso y el relax. Es por este motivo que apostó por una deco en la que combinó blanquería impecable e ilustraciones artísticas, reflejando una estética en sintonía con su filosofía de vida.

Así es la habitación de Nequi Galotti

A lo largo de los años, Nequi Galotti fue creando un vínculo especial con su comunidad digital. Tal es así que además de compartir publicaciones vinculadas a eventos y proyectos laborales, la modelo también desliza algunos pormenores de su vida cotidiana, en especial los reencuentros con amigas, viajes por el mundo y hasta los rincones más preciados de su hogar. En esta oportunidad, mostró en detalle el diseño que pensó para su dormitorio.

Nequi Galotti | Instagram

“Devuelta en casa”, escribió al pie de una significativa postal que compartió en sus historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram. En la imagen se puede ver un cuarto pensado para el confort y el descanso, donde los protagonistas absolutos son la blanquería perfecta y los cuadros que colgó sobre la pared principal.

La cama principal es la gran protagonista del ambiente: un sommier estilo king size vestido con ropa de cama impecable en color blanco y una cuidada composición de almohadas sobre la cabecera. Algunas se disponen en capas formando filas, mientras que las más mullidas se extienden a lo largo de las mismas, creando un efecto envolvente que combina confort, funcionalidad y una estética relajada.

Asimismo, se destaca el respaldo tapizado de líneas rectas y diseño minimalista, recorre gran parte del ancho de la cama. Este elemento además de aportar equilibrio, reviste a la pared principal en tono beige generando un efecto visual de transición y que lo conecta estéticamente con los tres cuatros que se ubican sobre la parte superior de la cabecera.

Habitación de Nequi Galotti | Instagram

Nequi Galotti apuesta al arte como inspiración decorativa

Uno de los elementos que más llamó la atención de la habitación de Nequi Galotti fue, sin dudas, la serie de tres ilustraciones que decoran la pared principal. Cada una de ellas tiene como protagonista a una bailarina clásica cuyas características físicas remiten a la imagen de juventud de la conductora. Sin embargo, la calidad de las fotografías compartidas no permite confirmar si se trata efectivamente de ella.

Teniendo en cuenta su formación en el Instituto de Arte del Teatro Colón y las declaraciones públicas en las que reveló que soñaba con convertirse en bailarina, no resulta descabellado pensar que esta galería personal funcione como un homenaje a aquella pasión que marcó su adolescencia. Más allá de si las figuras retratadas son o no la propia Nequi, las obras aportan un fuerte componente emocional al ambiente y refuerzan el carácter íntimo y personal de un espacio pensado para el descanso.

Cabe destacar que la alineación de los cuadros y las líneas limpias del respaldo generan una sensación de composición simétrica propias del minimalismo contemporáneo. A su vez, la luz cálida de los veladores que se asoman sutilmente por los laterales crea una atmósfera acogedora y envolvente.

Nequi Galotti | Instagram

De esta manera, Nequi Galotti dio forma a un espacio pensado hasta el último detalle, en sintonía con las tendencias contemporáneas en decoración de interiores. Con una blanquería impecable y el arte como hilo conductor del ambiente, la modelo creó un refugio ideal para el descanso, donde el confort y la funcionalidad conviven con una estética refinada. Las ilustraciones que coronan la cabecera aportan personalidad al conjunto y refuerzan una impronta de elegancia clásica que atraviesa todo el diseño de su dormitorio.