Después del final de su programa en Luzu, revelaron las primeras imágenes del nuevo proyecto de Marley

Luego de su salida de Luzu TV, marcada por la controversia generada por una fake news por parte de Florencia Peña sobre el padre de Lionel Messi, Marley se prepara para su esperado regreso a la pantalla junto a una figura del canal de streaming y ya se conocieron las primeras imágenes que darán que hablar.

Filtraron detalles del nuevo programa de Marley

El renovado proyecto se emitirá en Telefe y ha despertado gran interés en redes sociales. Sin embargo, lo que capturó la mirada de todos son las primeras imágenes que filtró el programa Intrusos (América) donde se observa el detrás de escena de la grabación piloto en las que Marley comparte con Momi Giardina, una de las figuras de Luzu TV y con quien tiene una relación de confianza, ya que compartieron otras emisiones de “Por el Mundo”.

Marley junto a Momi Giardina y su hija Milenka//Facebook

Durante el ciclo de espectáculo, la periodista Paula Varela reveló en exclusiva algunas postales del proceso de grabación y aportó detalles sobre la propuesta que están testeando. “Están grabando un piloto Marley y Momi Giardina”, afirmó el conductor Rodrigo Lussich. Posteriormente, Varela contó: “Son exclusivas las imágenes de la grabación del nuevo formato. Se especuló mucho con esta pareja para la conducción”.

Según explicó la periodista, el programa todavía no tiene fecha de estreno confirmada, pero ya se sabe que el nombre provisional del programa será “Doble de Riesgo”. La propuesta incluirá diferentes dinámicas que combinan entretenimiento y humor, con el objetivo de captar la atención de diversos públicos. Para ello, contarán con la participación del humorista Nazareno Mottola, quien tendrá un papel central en las distintas pruebas y actividades del show. “Nazareno hace pruebas, juega y salta”, indicó Varela.

Marley//Instagram

La unión de Marley y Momi Giardina será fundamental para el nuevo programa

Paula Varela señaló que una de las claves del proyecto es la química entre Marley y Momi Giardina, quienes ya compartieron viajes y experiencias en el ciclo “Por el Mundo” de Telefe, por ejemplo ambos visitaron China en el 2025 y generaron momentos muy comentados en las redes sociales.

Marley y Momi Giardina//Instagram

Sin embargo, desde la producción quieren asegurarse de que la dupla funcione en cámara, ya que la buena sintonía en vivo y en la pantalla es fundamental para el éxito del programa. “A pesar de que ellos hicieron viajes juntos, quieren ver la química entre ellos porque eso es fundamental”, puntualizó la panelista de Intrusos.

Este interés en comprobar la compatibilidad frente a las cámaras surge en un contexto donde Marley también ha sido noticia por su cercanía con Nico Occhiato, tras el conflicto que mantuvo con Florencia Peña. La intención de la producción es asegurarse de que la dupla de conducción sea sólida y natural antes de dar el visto bueno definitivo.