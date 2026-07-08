Nicole Neumann eligió lucir un accesorio de forma distinta para elevar un look

Nicole Neumann llamó la atención al mostrar un detalle de su look que transformó por completo el estilismo. Durante su estadía en Francia, la modelo volvió a dar una lección de moda con un recurso simple, elegante y cada vez más presente en los outfits.

Desde París, Nicole Neumann marcó tendencia con un truco de styling

Nicole Neumann continúa disfrutando de su estadía en París, donde combina compromisos vinculados a la alta costura con recorridos por algunos de los rincones más icónicos de la ciudad. En medio de sus paseos por la capital francesa, la modelo volvió a convertirse en inspiración fashionista al mostrar una original manera de incorporar un accesorio clásico a su outfit.

Lejos de llevar el tradicional pañuelo al cuello, sobre la cabeza o atado al bolso como se viene usando en el último tiempo, Nicole Neumann decidió reinventar su uso y apostó por una técnica que gana cada vez más protagonismo entre las amantes de la moda: utilizarlo como una pieza protagonista del estilismo, integrándolo al cuerpo para aportar color, textura y sofisticación.

Nicole Neumann

En esta oportunidad, Nicole Neumann eligió un pañuelo estampado de la firma Chanel en tonos beige, negro y blanco, con dibujos florales y un diseño de inspiración clásica. En lugar de lucirlo de forma convencional, lo anudó alrededor de la cintura sobre un pantalón blanco de tiro alto y pierna recta, dejando que una de sus puntas cayera de manera asimétrica sobre la cadera.

Este recurso, conocido en el universo fashion como "waist scarf styling" o pañuelo a la cintura, consiste en utilizar el accesorio como una suerte de cinturón decorativo. A diferencia de un cinturón tradicional, el pañuelo aporta movimiento, rompe la monocromía del conjunto y suma un punto focal que transforma incluso los looks más básicos.

Nicole Neumann

Para completar el outfit, Nicole Neumann combinó el accesorio con un impactante top color camel confeccionado en tejido elástico. El diseño se destacó por sus múltiples tiras cruzadas que envolvían el torso y dejaban gran parte de la espalda al descubierto. Las bandas se cruzaban formando una "X" sobre la espalda y finalizaban en un largo lazo anudado en la cintura, un detalle que dialogó a la perfección con el pañuelo y generó un efecto visual de capas.

El resto de los complementos que eligió la top model mantuvo la misma paleta de colores tierra. Tal como se puede ver en las fotos que subió a sus historias de Instagram, su atuendo sumó un bolso estructurado en tono camel con herrajes plateados.

Nicole Neumann mostró la forma más chic de llevar un pañuelo y elevar cualquier look

En las últimas temporadas, el pañuelo dejó de ocupar un lugar exclusivamente funcional para convertirse en una de las piezas más versátiles del guardarropa. Firmas de lujo y referentes del street style comenzaron a incorporarlo de maneras poco convencionales: como top, cinturón, falda sobre pantalones, accesorio para el cabello o incluso anudado a la cintura para aportar un toque diferencial.

La técnica elegida por Nicole Neumann responde justamente a esa tendencia. Al sumar un pañuelo sobre un pantalón liso, el accesorio aporta dimensión, incorpora un estampado sin sobrecargar el conjunto y estiliza la zona de la cintura gracias al efecto de las líneas diagonales y la caída de la tela.

Nicole Neumann

De esta manera, Nicole Neumann eligió lucir un accesorio de forma distinta para elevar un look y cautivó las redes sociales. Desde París, la conductora demostró que un pañuelo clásico puede convertirse en el protagonista absoluto de un outfit llevándolo alrededor de la cintura. Un truco de estilismo que, poco a poco, va ganando terreno.