La combinación sporty lencero que marcó Nicole Neumann como el boom de la temporada

Nicole Neumann cautivó, una vez más, a sus seguidores al mostrar el look que lució durante un paseo por las calles de París. La empresaria cosmética decidió combinar la estética sporty con detalles lenceros, marcando así una nueva tendencia, y se llevó todos los halagos en redes sociales.

Nicole Neumann adelanta la fórmula fashionista que promete ser furor en los días cálidos

Nicole Neumann continúa disfrutando de su estadía en París, ciudad a la que viajó junto a su hijo Cruz, fruto de su relación con Manu Urcera. Entre desfiles de alta costura, encuentros con amigos y recorridos por algunos de los rincones más emblemáticos de la capital francesa, la modelo también aprovechó para compartir con sus seguidores el look que eligió para una tarde de paseo y volvió a marcar tendencia.

Fiel a su estilo sofisticado pero relajado, la conductora apostó por una combinación que fusiona dos universos opuestos: la delicadeza de la estética lencera con la impronta cómoda y descontracturada del sporty. El resultado fue un outfit moderno, fresco y versátil que ya se perfila como uno de los favoritos de la próxima temporada primavera verano.

Nicole Neumann anticipó el look que marcará tendencia en los próximos meses

Para la ocasión, Nicole Neumann lució una musculosa de inspiración lencera en color visón con efecto lavado. El diseño, de breteles finos y escote en "V", se destacó por los detalles de encaje floral tanto en el escote como en el ruedo, un recurso característico de esta tendencia que toma prendas propias del universo de la ropa interior para llevarlas al street style.

Lejos de combinarla con una falda satinada o un pantalón de vestir para seguir con la armonía del estilo, la modelo eligió romper con el aire romántico de la prenda y sumó un short deportivo celeste con lunares negros, de corte amplio y cintura elastizada. La pieza aportó un fuerte contraste, logrando ese equilibrio entre lo casual y lo femenino que define al llamado estilo sporty lencero.

Nicole Neumann anticipó el look que marcará tendencia en los próximos meses

Como complementos, Nicole Neumann optó por accesorios clásicos que elevaron aún más el conjunto: mini bolso de cuero en color blanco y forma estructurada con herrajes dorados, un collar de eslabones finos en tono dorado, reloj metálico, anillos y un par de anteojos de sol XL negros. Con el pelo suelto y un maquillaje que resaltó su labial borgoña, la top model dejó que el protagonismo quedara en la combinación de prendas y en su estilismo, que fusiona sensualidad y comodidad en partes iguales.

Sporty lencero: la tendencia que impone Nicole Neumann desde París

La propuesta sporty lencera se consolidó en las pasarelas internacionales y hoy gana terreno en el guardarropa urbano. Nicole Neumann no dudó en elegir esta tendencia para sus días cálidos en París junto a su hijo Cruz Urcera y sus fotos cautivaron a los usuarios de Instagram. "¿Short sporty + lencero? Re si", escribió en su posteo.

Nicole Neumann junto a su hijo Cruz Urcera en París

La clave de este estilo se encuentra en combinar prendas de inspiración íntima, como camisetas de encaje, tops satinados o musculosas con terminaciones lenceras, con piezas deportivas, entre ellas shorts atléticos, pantalones jogger, camperas bomber o zapatillas. La mezcla genera un contraste visual que da como resultado looks relajados, modernos y fáciles de adaptar tanto para el día como para la noche.

De esta manera, la combinación sporty lencero que marcó Nicole Neumann como el boom de la temporada que viene se llevó todos los halagos en las redes sociales. Además, la conductora demostró con esta apuesta fashionista por qué sigue siendo una de las referentes de moda más influyente.