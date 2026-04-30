Quién era Luisa Sanders, la mamá de Susana Giménez que dejó una huella imborrable en su vida

A pesar del peso que genera su figura pública en el mundo del espectáculo, Susana Giménez siempre se apoyó en su entorno familiar para transitar la fama y el éxito que cosechó en su carrera. En este marco, una de las figuras clave para crear el sostén emocional fue su mamá Luisa Sanders. “Lucy”, como cariñosamente la apodó la propia diva, ocupó un lugar central en su día a día convirtiéndose en "su compañera de vida".

Susana Giménez habló de la huella que le dejó su mamá

Luisa Sanders, la mamá de Susana Giménez falleció en 1996. Si bien la conductora no suele hablar mucho de su vida privada, en una entrevista que tuvo con Santiago del Moro, sí le dedicó unas palabras a su madre y habló del recuerdo que le quedó y la huella que dejó en su vida, definiéndola como "su cable a tierra" en un momento en el que su auge televisivo era total.

Luisa Sanders, mamá de Susana Giménez | Captura de pantalla de Telefe

Al terminar cada puesta al aire, Susana la llamaba para obtener una mirada crítica sobre sus presentaciones y también obtener mimos. “Mamá, ¿qué pasó? ¿Cómo estuve? Y ella me decía siempre cosas agradables”, afirmó. Asimismo, destacó las cualidades y la dulzura que tenía la mujer cada vez que se dirigía a ella. “Era muy buena, muy santa. A veces me decía: ´No me gustó mucho. Perdoname que te diga, pero era como muy ordinaria y hablaba…´”, señaló revelando las opiniones que recibía en cuanto a los invitados.

Respecto a los momentos en los que recuerda a su madre, la actriz destacó mirando al cielo: “Uno siempre extraña a la madre. A veces te encontrás diciendo: ´Ay mamita querida vení”. No obstante, destacó que no es “depresiva” y que, si bien esos sentimientos de nostalgia aparecen, siempre guarda los mejores recuerdos del paso por la tierra de Lucy y el vínculo que juntas conformaron como madre e hija.

Susana Giménez, su mamá Luisa Sanders, su hija Mercedes y su nieta | Instagram

La dura vida de la mamá de Susana Giménez

Más allá de esa charla con Santiago del Moro, en 2008, Susana Giménez también mantuvo un mano a mano en su diván con Oscar “Negro Oro” González en el cual recordó la ayuda que recibió por parte de su madre cuando ella estaba desarrollando su carrera artística en los medios. “Ella cuidaba a Mercedes”, afirmó con gratitud. Mientras la recordada vedette mantenía en pie su arduo trabajo en la pantalla chica y sobre las tablas, Luisa ocupaba un papel central en la crianza de su descendiente.

En esta línea, recordó cómo fue el shock emocional que sufrió cuando la vida la sacudió por completo. En 1998, el año que falleció su mamá también nació su primera nieta, Lucía. “Yo sufrí mucho la pérdida de mi mamá. Mi mamá era muy sensible. Yo era un orgullo para ella”, resaltó destacando la dulzura. Ese vacío emocional “ahora lo ocupa Mercedes”.

Sin embargo, en este punto hizo una mención especial a los padecimientos de su madre tras acompañar la dura enfermedad de su hermano Jorge con esquizofrenia. “Es una enfermedad terrible. No tiene cura y destruye a la familia. A mamá la destruyó. Inclusive el día que murió, que se suicidó, mamá empezó a decaer. Es como que nadie la necesitaba y les bajó las defensas”.

Otra de las anécdotas que recordó, fue cuando comenzó con su carrera en el teatro. “Cuando yo empecé a hacer temporada en Mar del Plata, mi mamá trabajaba en la boletería”, lanzó en tono jocoso recordando la complicidad de ambas para que nadie quiera corromper su talento sin abonar la entrada correspondiente. Cabe destacar que, a pesar de que la presentadora televisiva reconoció que su "compañera de vida" no estaba del todo de acuerdo con sus participaciones en poca ropa, siempre la apoyó y la impulsó a seguir sus sueños.

Hoy, a 30 años de la muerte de Luisa Sanders, Susana Giménez mantiene su recuerdo más presente que nunca. Incluso, en cada fecha especial, la diva hace un posteo con una foto familiar en la cual se destaca la presencia de su madre. “Compartan todos los momentos que puedan, porque cuando ya no están, se las extraña mucho, mucho…”, escribió reflexiva ante las huellas que dejan los seres queridos en los corazones.

NB