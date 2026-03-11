Guillermina Valdés cambió de look e impone el corte de pelo para la temporada

Guillermina Valdés es una de las celebridades más observadas por los expertos fashionistas, gracias a su versatilidad y sus looks arriesgados para cada temporada. Sin embargo, lejos de la moda clásica, ella apuesta por los cambios de color y cortes en el pelo, demostrando que el peinado es parte del estilo personal de cada uno. Con la temporada de otoño a la vuelta de la esquina, ella decidió mostrar cuál es el corte boom y volvió a imponer el cambio de look.

Guillermina Valdés

El nuevo cambio de look de Guillermina Valdés

Guillermina Valdés es una de las celebridades tendencia más importantes de todas, gracias a su importancia dentro del teatro y de la industria de la moda. Durante las últimas semanas, se llevó los aplausos con la obra El Divorcio del Año, que se robó los titulares de las noticias. Su trabajo la llevó a apostar por un determinado look que mantuvo en la temporada. Sin embargo, decidió dar un paso más allá, con la llegada del otoño, y volvió a demostrar que es la reina de los peinados.

En sus historias de Instagram, compartió que realizó un nuevo cambio de look e impuso el corte de pelo para la temporada. "Amiga, creo que me lo voy a dejar largo", ironizó, mientras mostraba un video de cómo su peluquero de confianza le hizo volver a creer en el corte "bob" rubio, con el flequillo que venía manteniendo de sus anteriores opciones. Sin embargo, como cambio, también optó por uno más relajado, alejándose de los cortes rectos y clásicos.

Guillermina Valdés: una reina del peinado tendencia

Si hay una celebridad que entiende que el peinado es parte de la esencia, esa es Guillermina Valdés. Por el contrario de muchos, la actriz opta por marcar su estilo personal a través de los cambios de look en su pelo. Es por eso que, con cada nueva temporada, opta por volver a marcar la tendencia que se vuelve ideal y cómoda para su trabajo en el teatro y como modelo.

En su mayoría, Valdés se alejó de su usual pelo largo y rubio, optando por el "bob" como el perfecto para cualquier clima. De esta manera, fue desde un corte rubio, pasando por el morocho con flequillo recto y terminando en un pelirrojo perfecto para el verano. Sin embargo, el otoño está llegando, por lo que decidió volver a ir a su lugar de confianza. Fue así que se hizo un nuevo cambio de look e impuso el corte tendencia de la temporada.

Los peinados de Guillermina Valdés

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no dudaron en halagarla, destacando que el corto es su mejor elección para los peinados. Guillermina Valdés es una de las actrices, que encuentran su pasión en la moda, los peinados y los cosméticos. De esta manera, logró coronarse como la "reina de la tendencia", demostrando que el estilo personal no solo va por el look y las prendas que se llevan puestas. También el pelo puede ser un gran accesorio que acompañe a la esencia personal.

A.E