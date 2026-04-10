Pese a las críticas, la China Suárez sigue apostando a la chaqueta estilo colonial: la reversión para un look rockero

La China Suárez impuso el estilo colonial, en varios eventos al aire libre de Turquía. La sorpresa de muchos expertos fashionistas se hizo presente, al mismo tiempo que las críticas a su alrededor por la jugada apuesta a la chaqueta. Sin embargo, y lejos que le importen los comentarios, ella demostró que este estilo puede modificarse y fusionarse con otros, dependiendo el evento en el que se participe. Es así como apostó todo a una reversión rockera, que se llevó la sorpresa de los fanáticos.

China Suárez, Mauro Icardi

La apuesta de la chaqueta colonial-rockera de la China Suárez

Tras varios días de silencio en sus redes sociales, Mauro Icardi mostró que, al regresar a Turquía, decidió tener una cena romántica con su pareja la China Suárez. En su cuenta de Instagram, compartió las mejores postales de una comida gourmet a la luz de las estrellas, y los looks que eligieron para la ocasión. Fue allí mismo que la actriz volvió a llevarse los comentarios, al mostrar que volvió a apostar por la chaqueta colonial. Sin embargo, dejó en claro su amor por el estilo, ya que lo reversionó para darle un estilo rockero.

La China Suárez apostó nuevamente al abrigo de cuero, con un frente adornado por intrincados bordados o trencillas dispuestas de forma horizontal, cuello alzado y ajuste entallado. Lejos de los colores azules y rojos, que mostró en diseños anteriores, fue por el total black, que le dio una vuelta de tuerca moderna. El mismo lo elevó con un jean gris holgado, convirtiendo el look a uno nocturno y urbano, y lo cerró con una cartera de la misma textura.

La apuesta de la chaqueta colonial-rockera de la China Suárez

El estilo colonial y sus tres formas de lucirse

La realidad es que la China Suárez impuso el estilo colonial, pero muchas otras celebridades demostraron que el mismo puede lucirse de diferentes maneras. La actriz apuntó a un estilo maximalista, con una clara influencia histórica. En varios eventos en Turquía, mostró la chaqueta azul y roja, con detalles dorados, imitando el abrigo de oficiales o uniformes napoleónicos.

Sin embargo, mujeres como Delfina Chaves o Flavia Palmiero decidieron darle una vuelta de tuerca. Por un lado, la diseñadora de moda siguió un poco con los colores clásicos, pero lo reversionó al fusionarlo con los sacos sastreros, dandole un toque más elegante y formal. Por el otro, la actriz lo hizo más minimalista, con un guiño al look naval marítimo. Chaves fusionó el traje con las botas de caña alta, y los botones inspirados en el diseño histórico.

El estilo colonial y sus tres formas de lucirse

Sin embargo, fue la China Suárez quien impuso esta tendencia, volviendo a traer algunas prendas históricas a los looks modernos de la ciudad. La actriz recibió críticas en sus diversas apuestas, pero lo reversionó y demostró que es una chaqueta digna de la originalidad. Su look rockero-colonial dio de qué hablar en redes sociales, que no dudaron en comenzar un nuevo debate alrededor del fashionismo de Suárez, de la mano de grandes marcas de ropa.

A.E