El plan de la princesa Charlene para quedarse con el lugar de Carolina de Mónaco

La princesa Charlene disfruta de su vida familiar junto al príncipe Alberto de Mónaco y sus dos hijos, Jacques y Gabriel. En noviembre pasado, se reunió con la familia Grimaldi en una jornada marcada por la tradición y la sofisticación: Día Nacional de Mónaco. Esta jornada de celebración hizo revivir las especulaciones que surgieron hace un tiempo sobre un posible conflicto entre ella y su cuñada, Carolina.

El motivo por el que Charlene se enfrentó a Carolina de Mónaco

La relación entre Charlene y Carolina de Mónaco siempre generó repercusiones y rumores sobre posibles peleas entre ellas. Sin embargo, en 2021, el alejamiento del principado de la esposa de Alberto de Mónaco por problemas de salud hizo que la hermana de su pareja tome más protagonismo en la prensa y en los diferentes eventos a los que asistió.

En abril de 2022, finalmente, Charlene de Mónaco se recuperó y regresó a la vida pública con muchas expectativas de recuperar el lugar que durante años ocupó. Lo cierto es que también tomó otras decisiones que generaron polémica: la princesa no acudió al Baile de la Rosa que organizó Carolina, y tampoco reveló el motivo de su ausencia. Esta actitud hizo crecer las versiones de enojo y enfrentamiento entre ellas.

Charlene de Mónaco

Para muchos, Charlene deseaba volver a ocupar el primer puesto de la familia Grimaldi asistiendo a más lugares y sumando compromisos, mientras que para otros simplemente se encontraba retomando su agenda después de un tiempo alejada de sus obligaciones.

Lo cierto es que también trascendió en aquel entonces que a ella le molestó el perfil alto que comenzó a cultivar Carolina de Mónaco al asistir a ceremonias, desfiles y actos importantes de la realeza europea durante su ausencia. Sus apariciones le brindaron mayor reconocimiento y popularidad, lo que habría molestado a la princesa que en aquel entonces atravesaba un difícil momento de salud.

Qué hizo la princesa Charlene para alejar a Carolina de Mónaco del principado

Así fue que Carolina de Mónaco, la hermana mayor de Alberto de Mónaco, fue durante un tiempo la primera dama del principado. Esto habría desatado la furia de Charlene y desatado la determinación de ausentarse a los acontecimientos que organizaba y protagonizaba su cuñada. De hecho, no coincidían en fotos y esto marcaba aún más la distancia entre ellas.

Carolina de Mónaco

Por otro lado, salió a la luz que mientras las invitaciones a Charlene crecían, la de Carolina de Mónaco iban en picada. Una situación que hacia crecer la posibilidad de que ella se encargó de alejarla de la escena pública para volver a ocupar su rol protagónico. Lo cierto es que si bien esto ocurrió hace algunos años y en noviembre de 2025 se mostraron reunidas en el Día Nacional de Mónaco, las especulaciones sobre mala relación siempre están latentes. De esta manera, el plan de la princesa Charlene para quedarse con el lugar de Carolina de Mónaco, tras recuperarse y retomar su agenda, fue no asistir a sus eventos y volver a ser el centro de atención en la realeza.