Critican a Kate Middleton por su cambio de imagen: ¿usa peluca?

Kate Middleton y el príncipe Guillermo retomaron su agenda oficial con una visita al Museo de Historia Natural de Londres. Pero el foco no estuvo en el evento ni en los proyectos ambientales que la princesa impulsa, sino en su nueva imagen, que se volvió tema de debate en los principales medios británicos.

El cambio en el pelo de Kate Middleton llamó la atención en medios europeos

El cambio en su melena ya se había notado durante la misa celebrada a finales de agosto en Balmoral, donde se vio a Kate con el cabello visiblemente más claro. Sin embargo, su reaparición pública lo confirmó: la princesa lució un tono dorado más intenso, ondas marcadas y un volumen que despertó todo tipo de comentarios. Algunos portales británicos sugirieron que podría tratarse de una peluca o de extensiones, teoría que se viralizó en redes sociales y generó una muchas especulaciones sobre su apariencia.

Kate Middleton

Otros medios fueron más cautelosos y atribuyeron el nuevo aspecto a un cambio natural provocado por el sol del verano. “Probablemente su cabello se aclaró tras pasar varias semanas al aire libre”, apuntó The Times. Aun así, las críticas no tardaron en llegar. En defensa de Kate salió Sam McKnight, antiguo estilista de Lady Di, quien expresó su indignación ante el tono de los comentarios. “El cabello de una mujer es algo muy personal. Es su armadura, su defensa y su confianza. No puedo creer la maldad y falta de empatía que hay detrás de esas observaciones”, señaló el reconocido profesional.

Días después, Kate asistió a un partido de la Copa Mundial Femenina de Rugby con el cabello recogido en una coleta baja, dejando al descubierto sus nuevos reflejos dorados y un aspecto más luminoso. Su presencia, una vez más, acaparó miradas, aunque esta vez el estilo más natural pareció aplacar parte de la polémica.

Kate Middleton

El debate sobre su apariencia coincide con otro cambio importante en la vida de la princesa. Según la prensa británica, Kate y Guillermo se preparan para dejar atrás Adelaide Cottage —la residencia en la que ella atravesó su tratamiento oncológico— para instalarse en Forest Lodge, una propiedad dentro de los terrenos de Windsor. El traslado busca mayor privacidad, aunque también desató controversia entre quienes cuestionan los costos de mantenimiento de su nuevo hogar.

Entre rumores y mudanzas, Kate Middleton inicia un nuevo curso personal y público. Y aunque los titulares se centren en su cabello, su figura continúa siendo una de las más observadas y debatidas del Reino Unido.

F.A