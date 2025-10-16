Tras el comunicado del abogado de Christian Nodal, Cazzu le respondió en vivo en su recital en México: "Recibo ataques"

Cazzu se presentó ayer 15 de octubre en el Auditorio Nacional de México para brindar un show ante un multitudinario público. Allí, la artista se pronunció en respuesta del comunicado que lanzó el abogado de Christian Nodal, César Muñoz, respecto a la manutención de su hija Inti. Según las declaraciones del letrado, su cliente cumple con las obligaciones económicas y legales en lo que respecta a los derechos de su heredera de dos años. Ante esto, la cantante alzó la voz y respondió tajante ante lo que representa la crianza unilateral.

Un nuevo round entre Cazzu y Christian Nodal

Cazzu y Christian Nodal | instagram

A principios de septiembre de 2025, Julieta Cazzuchelli, popularmente conocida como Cazzu, abrió su corazón y contó que atraviesa una batalla legal con Christian Nodal vinculada a su hija. En este sentido, la artista expresó las dificultades a la que se enfrenta al equilibrar la crianza con su carrera profesional, poniendo en jaque al sistema judicial. Luego de haber mantenido una audiencia de mediación donde ambos intérpretes intentaban llegar a un acuerdo por el bienestar de Inti, el letrado del cantante aseguró que su cliente cumple con los compromisos judiciales y económicos hacia su primogénita.

No obstante, Cazzu se mostró sumamente conmovida y alzó su voz para mostrar su desacuerdo ante lo que para ella simboliza un ataque sistemático por parte de su expareja. En otras palabras, la solista no sólo reclama los derechos que, por ley, favorecen al bienestar de la niña, sino también hace referencia a las tareas de cuidado que no estarían siendo suplidas por el progenitor.

“Todas las mamás que crían solas a sus hijos”, comenzó diciendo antes de dar inicio a la canción que compuso para la pequeña. “Yo, al igual que muchas mujeres, no solo no recibo ayuda, sino que recibo ataques”, afirmó tajante dejando en claro que la fama y el éxito van en un camino paralelo a las complejidades que representa la maternidad cuando las decisiones sobre la crianza se generan de manera unilateral.

“Cuando se trata de nuestros hijos, nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba”, exclamó. Además, se encargó de dejar bien en claro que estos reclamos nada tiene que ver con cuestiones vinculadas a su ex, sino a garantizar los derechos de la nena: “Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”.

Desde que la vocalista comenzó estos litigios legales con Nodal, levantó la bandera del feminismo e intentó visibilizar la lucha que llevan a cabo muchas mujeres que se encuentran en una situación similar a la de ella. “Esta lucha es de todas nosotras”, dijo emocionada. Finalmente, destacó que el hablar de estos temas no sólo genera empatía en las familias monoparentales, sino que pone en agenda pública la desigualdad de género y el sistema cultural machista que sigue penetrando cuando se trata de las tareas de cuidado de los menores de edad.

Cazzu, Inti y Nodal | Instagram

Cazzu encontró en la música un canal de contención y refugio para transformar su tristeza y sus angustias en arte y resiliencia. Compartiendo su talento y carisma resignifica las luchas de miles de personas que buscan generar un cambio estructural en la justicia y en los discursos institucionales, tales como los que emitió el abogado de Nodal. En dicho escrito, para la cantante, no sólo se trata de una cuestión de alimentos, sino también de la crianza compartida poniendo en valor las labores de cuidado.

NB