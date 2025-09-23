De qué vive el príncipe Harry tras renunciar a sus deberes reales

El príncipe Harry sorprendió al mundo hace un par de años al confirmar junto a Meghan Markle que dejarán de cumplir deberes oficiales en representación de la realeza británica. La noticia causó impacto en el Palacio de Buckingham y generó un intenso debate en la prensa internacional: ¿cómo sostendrán su vida lejos de las estructuras económicas de la monarquía?

Príncipe Harry

De qué viven Harry y Meghan Markle lejos de la realeza

Hasta el momento, la mayor parte de sus ingresos provenía del príncipe Carlos. Según datos oficiales, cerca del 95% del dinero que recibían los duques de Sussex surgía de los fondos del Ducado de Cornualles, un portafolio de inversiones inmobiliarias y financieras que en 2019 recaudó más de 28 millones de dólares. De allí, Harry y Meghan percibieron poco más de 6,5 millones durante 2018-2019. El resto de los ingresos, alrededor de un 5%, provenía de la Subvención Soberana, un aporte del gobierno británico para cubrir los gastos de los deberes reales y el mantenimiento de residencias oficiales.

Además de estos aportes, ambos cuentan con una importante riqueza personal. Harry heredó gran parte de la fortuna que dejó la princesa Diana, calculada en unos 16,9 millones de dólares, además de recibir un fondo fiduciario de más de 13 millones al cumplir 30 años. También se estima que la Reina Madre lo benefició en su testamento. Por su parte, Meghan forjó una carrera como actriz en la serie Suits, donde percibía 50.000 dólares por capítulo. Su patrimonio se calcula en unos 5 millones de dólares, a lo que se suman ingresos por proyectos paralelos como su blog de estilo de vida y colaboraciones en moda.

Príncipe Harry y Meghan Markle

La pareja aclaró que va a dejar de recibir dinero de la Subvención Soberana, buscando mostrarse como “financieramente independientes”. Sin embargo, continuarán recibiendo seguridad financiada por el Estado británico, lo que mantiene abierto el debate sobre los costos que seguirá asumiendo el contribuyente.

A futuro, los analistas señalan que Harry y Meghan tienen un enorme potencial para generar ingresos a través de libros, documentales, producciones televisivas y acuerdos comerciales. De hecho, ya registraron la marca “Royal Sussex” y cuentan con una presencia global: solo en Instagram suman más de 10 millones de seguidores.

El camino que emprende ahora el príncipe Harry es seguido de cerca tanto por la prensa británica como por los especialistas en la familia real. La decisión de dejar de depender de fondos públicos marca un antes y un después en la historia de la monarquía.

F.A