El príncipe Harry y el príncipe William, cada vez más enfrentados

El príncipe Harry y el príncipe William no dan el brazo a torcer. Lo que en otros tiempos fue una unión marcada por altibajos terminó por quebrarse tras la salida de Harry de la familia real británica y su posterior mudanza a Estados Unidos junto a Meghan Markle. Aquel paso, sumado a la publicación de sus memorias y a entrevistas mediáticas, generó un distanciamiento que con el tiempo solo se profundizó.

Desde que decidió apartarse de la institución, Harry apenas ha tenido contacto con su hermano y el resto de la familia. Incluso en momentos delicados, como la revelación de que el rey Carlos III padece cáncer, sus gestos de acercamiento no tuvieron éxito. Según fuentes consultadas por la revista People, las llamadas y mensajes enviados al príncipe de Gales no han recibido respuesta, del mismo modo que ocurrió con intentos previos de acercamiento.

Príncipe William, príncipe Harry, Kate Middleton

La relación entre Harry y Guillermo sería cada vez más tensa

Los cruces tienen antecedentes concretos. En sus memorias Spare, Harry relató un episodio de 2019 en el que Guillermo criticó a Meghan y la discusión escaló hasta una confrontación física. Esa revelación habría afectado especialmente al heredero al trono, quien consideró una traición la decisión de su hermano de ventilar el conflicto. Más tarde, la entrevista concedida por Harry y Meghan a Oprah Winfrey volvió a tensar la relación, con críticas hacia William, Carlos, Kate Middleton y Camila.

Para el historiador Robert Lacey, autor de Batalla de Hermanos, la brecha es “profunda y duradera”. En declaraciones al medio estadounidense, sostuvo que la reconciliación depende de una disculpa de Harry, aunque no hay señales de que eso pase a corto plazo. En la misma línea, la historiadora Amanda Foreman señaló que ambos quieren que el reencuentro se produzca en sus propios términos, lo que hace que el acercamiento resulte prácticamente imposible.

A pesar de las diferencias, hay un elemento que sigue uniendo a los hermanos: la memoria de Diana de Gales. La princesa marcó su educación con una visión cercana y solidaria, que hoy ambos reproducen en sus vidas familiares y en su compromiso con distintas causas sociales. Ese legado común es reconocido incluso en medio de la distancia que los separa.

Mientras tanto, se especula con que septiembre podría abrir la puerta a un nuevo encuentro. Harry viajará al Reino Unido para participar en un evento de la organización benéfica WellChild, y aunque no hay confirmación oficial, no se descarta que intente reunirse con su padre y con el príncipe William. De concretarse, sería la primera vez que se vean desde febrero de 2024, tras el anuncio del diagnóstico del monarca.

F.A