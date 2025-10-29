Las frases más fuertes de Corinna Larsen contra la monarquía española

Corinna Larsen, conocida por su relación con el rey emérito Juan Carlos I, volvió a poner en jaque a la Casa Real española. En una entrevista concedida a la BBC, lanzó duras acusaciones contra la monarquía, a la que definió como “una empresa familiar” que lleva “cuarenta años funcionando con el mismo modus operandi”. Además, especuló con que el exmonarca podría tener “cientos de cuentas repartidas por el mundo” y aseguró que el reclamo del dinero que él le había transferido fue simplemente “un berrinche”. En esta nota, repasaremos algunas de las frases más polémicas de la empresaria en relación con la familia real de España.

Familia real de España

Las frases más reveladoras de Corinna Larsen sobre el rey emérito y su entorno.

Sobre el dinero de Arabia Saudí

“Los 65 millones de euros que me regaló el rey fueron un reconocimiento por cuánto signifiqué para él (...). Era gratitud por haberle cuidado durante sus peores momentos”.

“Mencionó que quería ocuparse de mí en el testamento , pero no discutimos cantidades. Le preocupaba que su familia no respetara su voluntad”.

“Se dio cuenta de que no iba a volver y se puso completamente furioso. Pidió que le devolviera todo . Creo que fue solamente un berrinche”.

y se puso completamente furioso. . Creo que fue solamente un berrinche”. “No sé si ese dinero es ilegal , pero si las investigaciones establecen un origen ilícito, debería devolverlo”.

, pero si las investigaciones establecen un origen ilícito, debería devolverlo”. “Lo extraordinario es que estén convirtiendo cuarenta años de modus operandi de una empresa familiar en un foco sobre una sola persona. Porque habrá cientos de cuentas en otras jurisdicciones”.

Corinna Larsen y Juan Carlos I

Sobre su relación con el rey

“El primer año fue más difícil porque yo estaba muy ocupada y él tenía una agenda completa, pero me llamaba hasta diez veces al día (...). Se convirtió en una relación muy fuerte, profunda y significativa”.

“Dijo que con la reina Sofía tenía un acuerdo para representar a la Corona, pero que llevaban vidas completamente separadas”.

“Mi padre me contó que el rey le dijo que estaba muy enamorado de mí y que quería casarse conmigo (...). Yo también lo amaba, pero sabía que podía desestabilizar la monarquía ”.

y que quería casarse conmigo (...). Yo también lo amaba, pero sabía que podía ”. “Después del funeral de mi padre, me confesó que mantenía una relación con otra mujer desde hacía tres años (...). Quedé devastada”.

desde hacía tres años (...). Quedé devastada”. “Dormí en un sofá junto a su cama antes de una operación porque estaba muy nervioso (...). Cuando la reina Sofía y su entorno comprendieron la seriedad de nuestra relación, el nivel de hostilidad aumentó mucho ”.

comprendieron la seriedad de nuestra relación, ”. “No me arrepiento para nada de mi relación romántica con Juan Carlos (...). Tengo sentimientos muy sinceros por él, y me entristece el rumbo que han tomado las cosas”.

Sobre la caza del elefante

“El viaje fue un regalo por el décimo cumpleaños de mi hijo”.

“Soy cazadora, pero nunca he matado a un elefante y nunca lo haría. Toda la experiencia fue traumática ”.

“Nunca se ha dicho que yo organicé su repatriación (...). Le prepararon para la cirugía y pensé que no lograríamos llevarlo a casa con vida”.

Sobre el acoso del CNI

“Desde el momento en que regresé de ese viaje quedé bajo vigilancia total ”.

“Fue el inicio de una campaña para pintarme como una Wallis Simpson, una Lady Macbeth, un personaje maligno que arrastró a este hombre durante una crisis económica”.

“Recibí mensajes de una compañía de seguridad que decía: ‘Nos han contactado sus amigos en España’. El rey me aseguró que estaban allí para protegerme, pero no era cierto”.

que decía: ‘Nos han contactado sus amigos en España’. El rey me aseguró que estaban allí para protegerme, pero no era cierto”. “El entonces jefe del CNI me advirtió que no hablara con la prensa. Dijo que si no seguía sus instrucciones, no podía garantizar mi seguridad ni la de mis hijos”.

Con declaraciones que reavivan viejos fantasmas, Corinna Larsen vuelve a tensar la relación entre el ex rey y la monarquía española, mientras las causas judiciales y el interés mediático siguen acompañando a uno de los capítulos más polémicos de la Casa Real.

F.A