El gobierno de los Países Bajos pone el foco en la familia de Máxima Zorreguieta: “Sufrirían un recorte salarial significativo”

La Casa Real de los Países Bajos vuelve a dar de qué hablar a partir de que el Parlamento holandés avanzara con una propuesta que apunta directamente a las retribuciones económicas de la familia real. A pocos días de finalizar el año, la cámara baja —el Tweede Kamer der Staten-Generaal— votó una iniciativa que busca aumentar la fiscalidad y la transparencia sobre los ingresos que perciben los miembros de la dinastía Orange, una medida que podría impactar de lleno en el rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima Zorreguieta y otras figuras centrales de la monarquía.

La familia de Máxima Zorreguieta está bajo la lupa del gobierno de los Países Bajos

La propuesta fue impulsada por la coalición socialdemócrata integrada por el PvdA y GroenLinks, y contó además con el apoyo del partido liberal D66, liderado por Rob Jetten, quien suena como posible futuro primer ministro. De manera llamativa, la iniciativa también recibió el respaldo del Partido por la Libertad (PVV), de derecha nacionalista, lo que dejó en evidencia un consenso transversal a la hora de revisar los privilegios económicos de la realeza.

Si bien la votación no implica un cambio inmediato —ya que solo insta al Gobierno a analizar el tema—, el debate ya está instalado. Según explicó el analista político Wouter de Winther en el diario De Telegraaf, gravar los beneficios que reciben el rey, la reina, la princesa Beatriz y la princesa Amalia podría traducirse en “un recorte salarial significativo”. Sin embargo, el proceso no sería sencillo desde el punto de vista legal.

El actual primer ministro, Dick Schoof, advirtió que avanzar en esta dirección requeriría reformas profundas. “Serían necesarias enmiendas no solo a la Constitución, sino también al Estado Financiero de la Casa Real y a diversas leyes fiscales”, señaló, relativizando el alcance inmediato de la iniciativa. En ese sentido, consideró que muchas de estas medidas tienen un carácter más simbólico que práctico, y que el esfuerzo administrativo podría resultar desproporcionado.

El financiamiento de la monarquía neerlandesa ya fue objeto de debate anteriormente

No es la primera vez que el financiamiento de la monarquía genera controversia en los Países Bajos. En 2021, en medio de una caída en los niveles de popularidad del rey y la reina, el presupuesto destinado a la Casa Real fue objeto de un fuerte escrutinio público. Para 2022, el Estado destinó más de 10 millones de euros a la familia real, de los cuales más de seis millones correspondieron al rey, incluyendo gastos personales, de personal y de representación. Máxima y la princesa Beatriz también contaron con asignaciones relevantes, lo que reavivó el debate social.

La noticia se conoció mientras Guillermo Alejandro y Máxima cerraban sus últimas actividades oficiales antes del receso navideño. Él visitó un centro educativo y ella participó del estreno de una película vinculada a un programa de educación financiera, en una agenda que, por ahora, continúa sin alteraciones, aunque con el foco político cada vez más cerca.

