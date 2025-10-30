El príncipe William y Kate Middleton son una de las parejas de la familia real que más se ha intentado alejar de las presiones de la realeza y de las miradas de los medios de comunicación. Desde que se convirtieron en padres, los royals quisieron dejar atrás una vida rodeado de lujos y beneficios de la realeza para vivir una vida “lo más normal posible” en el palacio Adelaide Cottage para "probar una nueva ubicación y ver si funcionaba para ellos como familia".

Desde ese entonces, el heredero al trono británico, su esposa y sus hijos Goerge, Charlotte y Louise comenzaron a vivir una vida rural lejos de Londres. Sin embargo, una tajante decisión hizo que los príncipes de Gales decidieran trasladarse a Windsor, abandonando la casa de sus sueños.

Los motivos que llevaron al príncipe William y a Kate Middleton a cambiar de hogar

Para el príncipe William y Kate Middleton la decisión de mudarse a Windsor se convertirá en un hecho que cambie rotundamente la dinámica de su vida y la de sus tres hijos. Sin embargo, el hecho de abandonar Adelaide Cottage significará para ellos dejar atrás un estilo de vida. "La mudanza -que, según una fuente del palacio, fue impulsada por el deseo de llevar una vida familiar lo más normal posible-, permite a Guillermo y Kate ofrecer a sus hijos una vida más rural, lejos del centro de Londres y del ajetreo del palacio de Kensington", escribió la periodista Victoria Murphy en aquel entonces.

Según trascendió, en Adelaide Cottage, Guillermo y Kate habían prescindido de cocineros, mayordomos y niñeras que vivan con ellos y así mantener la cotidianeidad de cualquier familia. "La pareja no trató de aumentar el personal en Adelaide Cottage, entre otras cosas porque había poco espacio para hacerlo", sostuvo en su libro de 2024, Charles III: New King, New Court el especialista en realeza Robert Hardman.

La histórica residencia que perteneció a la reina Adelaida, mujer de Guillermo IV, en 1831, cuenta con una estructura modesta y sin personal residente y tiene tan solo cuatro dormitorios. Es significativamente más escueta en comparación con otros inmobiliarios reales, como Frogmore Cottage, anterior hogar de los duques de Sussex.

“Se ha convertido en una especie de tradición que me quede despierta hasta la medianoche con enormes cantidades de masa para pastel y glaseado, y hago muchísimo más de lo necesario. Pero me encanta”, afirmó la princesa Kate en una entrevista que mantuvo con Mary Berry en A Berry Royal Christmas en 2019.

Para allegados a la familia real, que la pareja se mude a Londres les da la posibilidad de dejar atrás los malos momentos que atravesaron tras el cáncer que afrontó la esposa de William. "Mudarse les da la oportunidad de empezar de nuevo y de dejar atrás algunos de los recuerdos más tristes".

En las próximas semanas se abrirá un nuevo capítulo en la vida del príncipe William y Kate Middleton quienes deberán adaptarse a la ajetreada dinámica de la ciudad de Londres, dejando atrás la cotidianeidad de vivir en una zona rural lejos de los bullicios de la capital y con una nueva rutina familiar.

