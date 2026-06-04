Máxima Zorreguieta continúa con su entrenamiento en el Ejército: las fotos

La reina Máxima de los Países Bajos siempre va por más. A sus 55 años y en lugar de limitar su agenda sólo al cumplimiento de compromisos sociales, la reina de los Países Bajos se calzó el uniforme de soldado y el 5 de febrero comenzó su arduo entrenamiento militar para lograr el rango de cabo.

No conforme con eso continuó con la carrera y la dura preparación física, teórica y mental en la Real Fuerza Aérea para luego recibir la instrucción en el Estado Mayor de Defensa.

En el momento de la venia, el tradicional saludo militar, la monarca no pudo contener lágrimas de emoción.

Cómo es el duro entrenamiento de Máxima Zorreguieta

Sin dejar tambalear sus fuerzas, se sumó a un batallón que diariamente cumplió con jornadas de escalada, rapel, tiro, saltos -hasta incluso subir una escalera con los ojos vendados y desde allí saltar a una pileta – para, al final del camino, llegar a obtener el rango de Teniente Coronel de las Fuerzas Armadas. Ya que no estará asignada a una sola rama, regimiento o cuerpo específico, sino que desempeñará un papel general amplio dentro del Ejército Real neerlandés.

Y en ese trayecto se quitó la gorra con visera verde y se colocó la boina que guardaba en un bolsillo de su pantalón con un león sobre un fondo rojo –insignia del Gran Estado Mayor- que acredita la primera fase de su formación como Reservista que la acerca al rango final y refuerza la visibilidad de la Corona.

Su esposo, el rey Guillermo y Amalia y Ariane, dos de las tres hijas de Máxima, la saludaron con sumo afecto.

Aunque lo hizo justo antes que se cumpliera el límite de 55 años para acceder a la carrera militar, la participación de Máxima quedará encuadrada en la Casa Militar del Rey como su gran mérito.

El abrazo de Máxima y Guillermo, tras 27 años de amor.

Súper orgullosos, el rey Guillermo Alejandro y dos de las tres hijas de Máxima, Amalia y Ariane, estuvieron presentes en la ceremonia realizada en la Trip van Zoudtlandtkazerme –la base militar de la ciudad de Breda- en la que reciben la tradicional boina que certifica que ha completado la primera parte del itinerario como reservista.

La emoción fue el común denominador entre cada uno de ellos e incluso el rey y Amalia fueron con sus uniformes militares. Máxima y Guillermo se fundieron en un emotivo abrazo y sus miradas volvieron a conectarse develando el gran amor que los une desde hace 27 años y que los distingue como una de las parejas royal más firmes. Su historia comenzó en abril de 1999, cuando se conocieron en la Feria de Sevilla para finalmente casarse el 2 de febrero de 2002, luego de casi tres años de noviazgo.