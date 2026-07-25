El look monocromático de Máxima Zorreguieta que combinó un vestido minimalista con un impactante tocado

Máxima Zorreguieta se llevó toda la atención durante un reciente evento en Ámsterdam. El motivo fue nuevamente su look sofisticado que incluyó un vestido minimalista y un impactante tocado. Aunque se alejó de su estilo llamativo y extrovertido para que el evento fuera el verdadero protagonista, la esposa del rey Guillermo Alejandro captó todas las miradas.

Máxima Zorreguieta impone el lujo silencioso con un look elegante y atemporal

Máxima Zorreguieta volvió a convertirse en un referente de estilo durante una de sus últimas apariciones oficiales. La monarca de Países Bajos inauguró el WorldPride 2026, celebrado en el Vondelpark de Ámsterdam, un encuentro internacional que pone el foco en la visibilidad, la emancipación y la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTQIA+.

Para este día, Máxima Zorreguieta apostó por un elegante look monocromático en tonos arena que elevó con un llamativo tocado de inspiración floral, una combinación sofisticada que no pasó desapercibida. Lejos de optar por colores vibrantes como en otras ocasiones, la reina eligió una paleta neutra y cálida que confirmó el auge del quiet luxury (lujo silencioso), una tendencia que privilegia las siluetas refinadas, las texturas y la calidad de las prendas por sobre los estampados o los excesos.

Máxima Zorreguieta

El eje del estilismo de Máxima Zorreguieta fue un vestido minimalista confeccionado en un delicado tejido semitransparente con un sutil efecto texturizado. El diseño presenta cuello redondo, mangas largas ligeramente abullonadas y una silueta recta que cae con naturalidad sobre el cuerpo.

La tonalidad arena, entre el beige y el nude, reforzó la estética sobria del look y demostró que los colores neutros continúan siendo una de las grandes apuestas de la temporada. Atemporales y versátiles, estos tonos se consolidan como un clásico para eventos protocolares, ya que transmiten sofisticación sin necesidad de recurrir a combinaciones llamativas.

Sin embargo, el verdadero protagonista del look de Máxima Zorreguieta fue el tocado, que coronó su peinado. Esta espectacular pieza en el mismo tono del vestido se destacó por estar formada por grandes pétalos tridimensionales que simulaban una flor abierta. Sin dudas, su accesorio de inspiración escultórica y artesanal aportó volumen y movimiento al estilismo.

Máxima Zorreguieta

Tocados XL: los favoritos de Máxima Zorreguieta para potenciar sus looks

Los tocados XL continúan siendo uno de los sellos de identidad de Máxima Zorreguieta. En cada aparición oficial, la reina suele reinterpretar este accesorio con diseños modernos que mezclan tradición y vanguardia, reafirmando una impronta personal que la distingue dentro de la realeza europea.

En esta oportunidad, eligió una pieza monocromática que dialogó perfectamente con el resto del conjunto, logrando una imagen armónica y muy elegante. Para completar el look, Máxima Zorreguieta llevó el cabello suelto con ondas suaves y un semirrecogido que permitió lucir el tocado en todo su esplendor. En cuanto a los complementos, sumó unos delicados aros colgantes con piedras claras y un brazalete plateado.

De esta manera, el look monocromático de Máxima Zorreguieta combinó un vestido minimalista con un impactante tocado. Su presencia durante la ceremonia de inauguración del WorldPride 2026 no pasó desapercibo gracias a su capacidad de poder equilibrar perfectamente entre la elegancia clásica y las tendencias contemporáneas.