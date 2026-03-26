Juan Carlos I fulmina a la Reina Letizia: “Su entrada a nuestra familia no ayudó”

Reconciliación, las memorias de Juan Carlos I se volvió uno de los libros más exitosos en varios países europeos. En el mismo, el monarca español hace un paseo por toda su vida, exponiendo algunas de sus argumentaciones en contra de varios dichos que se dijeron en la prensa española. De esta manera, reveló la intimidad de la realeza y de su sentir dentro de la familia real. Muchos esperaban que hablara de su tensa relación con la reina Letizia Ortiz, esposa de su hijo, y él no dudó en apuntar contra ella, exponiendo algunos de los puntos en los que se diferenciaban.

Juan Carlos I, Letizia Ortiz / Créditos: Casa Real, Archivo CARAS

Juan Carlos I apuntó contra Letizia Ortiz: "Su entrada a nuestra familia no ayudó"

Es de público conocimiento que Juan Carlos I y Letizia Ortiz no mantienen una relación cercana y familiar. Por el contrario, en la prensa española, siempre se habló de una rivalidad que había entre ambos desde el comienzo de la relación entre la reina y el rey Felipe VI. Es por eso que, en su libro Reconciliación, el monarca español decidió sincerarse y apuntó a que su separación de su hijo se había profundizado, tras la entrada de Ortiz a la familia.

"Como suele ocurrir, su nueva vida familiar lo alejó de sus antiguas relaciones, de sus amigos de la infancia, de sus padres e incluso de sus hermanas. Mi hijo estaba convencido de la elección de su esposa. No intenté influir en ellas ni hacer de casamentero. La entrada de Letizia en nuestra familia no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares", escribió en sus memorias. De esta manera, aseguró que él intentó mantener esta situación en lo privado y alejado a lo institucional, pero que se había hecho imposible.

Así mismo, aseguró que nunca había podido salir solo por Madrid con sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, al igual que su esposa nunca llegó a recibirlas en privado en Palma, como hacía habitualmente con todos sus primos. Sin embargo, aseguró que la crianza que el rey Felipe VI y Letizia Ortiz le dieron a las jóvenes era de excelencia, al igual que el amor que le mostraban a ambas niñas. Pero reiteró en su lejanía de la familia, y el rol que la reina española tuvo en esa separación.

Juan Carlos I, Princesa Leonor, Infanta Sofía / Créditos: Casa Real, Archivo CARAS

Las razones por las que Juan Carlos I escribió Reconciliación

Reconciliación es el libro que Juan Carlos I escribió junto a la historiadora francesa Laurence Debray. En el mismo, hace un pasaje de su vida y su intimidad, en 512 páginas, divididas en siete partes, con cuatro o cinco capítulos cada uno. Sin embargo, en exclusiva con CARAS, la escritora reveló que la razón por la cual el rey quiso mostrar ese lado de él era para dejar su legado a las futuras generaciones, tras las críticas que había recibido por la prensa española.

“Tenía el sentimiento que se habían escrito tantas cosas falsas sobre él. Entonces, piensa que, si bien se retiró para respetar a su hijo, quería dar su verdad de los hechos. Para él era muy importante decir públicamente lo que pensaba alrededor de su amor por Sofía. Se casaron muy jóvenes y pasaron muchas cosas”, explayó en la entrevista con CARAS.

Laurence Debray, Juan Carlos I / Créditos: Europa Press, Archivo CARAS

El libro fue recibido de diferentes maneras por todos los lectores fanáticos de la realeza. En Reconciliación, Juan Carlos I dio a conocer algunas de las internas de la realeza, exponiendo cómo había vivido él algunos de los momentos más mediáticos de la Familia Real. De esta manera, volvió a mostrar su enfrentamiento con Letizia Ortiz, y apuntó contra su rol en su lejanía con su hijo, Felipe VI, y sus nietas, Leonor y Sofía.

A.E