Adiós al dress code estricto: el look de blazer y jeans de la infanta Sofía que marca tendencia

La infanta Sofía sorprendió con un estilo que refleja el adiós al dress code estricto. El look de blazer y jeans se convirtió en protagonista de su aparición pública, combinando prendas clásicas con un aire juvenil que marcó un nuevo rumbo en su imagen institucional. La elección mostró cómo la comodidad puede convivir con la elegancia en escenarios oficiales.

En su segundo acto oficial en solitario, la hija menor de los reyes de España eligió un conjunto que se aleja del protocolo rígido y se acerca a una estética más relajada. Su visita al centro de adiestramiento de perros guía de la Fundación ONCE fue el escenario perfecto para presentar un look que ya empieza a marcar tendencia en entornos laborales y juveniles.

La infanta Sofía se inclinó por un conjunto compuesto de piezas básicas que, combinadas con acierto, logran un resultado armónico y funcional. El blazer gris claro, de corte recto y perteneciente a la firma Zara, aporta estructura y define la silueta sin rigidez. Esta prenda, tradicionalmente asociada al ámbito profesional, se adaptó con el estilo de la joven.

Debajo del blazer, la hermana de la princesa Leonor optó por una remera básica negra. Debajo del blazer, reforzó la neutralidad del conjunto y permitió que el foco se mantenga en la combinación general. El tono elegido aportó profundidad y contrastó con el tono del blazer, generando un equilibrio visual que resulta efectivo.

Uno de los elementos más comentados del look de la infanta Sofía fue el jean azul clásico. Se trata de un modelo recto, sin roturas ni intervenciones, que conserva la estética tradicional del denim. Esta prenda se integra con naturalidad y equilibrio al conjunto gracias a la elección de las demás piezas.

La hija de Leticia Ortiz y el rey Felipe VI completó su elección con unos zapatos negros cerrados que completan el estilismo. Cómodos, discretos y adecuados para un acto institucional. No presentan detalles llamativos ni contrastes de color, lo que permite mantener la coherencia del conjunto. La elección de este calzado reforzó la intención de sostener la sobriedad y la funcionalidad del atuendo.

En este contexto, la infanta Sofía se declinó por un peinado que acompañó la propuesta. En las imágenes se la pudo ver con el cabello suelto, lacio y con raya al medio, sin accesorios ni recogidos. Esta decisión remarcó su intención de lucir un conjunto con naturalidad y se alinea con una estética juvenil que evita exageraciones.

