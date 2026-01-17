Meghan Markle despejó los rumores de separación del príncipe Harry con un particular video

Meghan Markle y el príncipe Harry enfrentaron, durante los últimos meses, fuertes rumores de separación. La pareja, que vive alejada de los medios y enfocada a la crianza de sus hijos, se volvió protagonista de titulares y especulaciones sobre su vida amorosa que encendieron las alarmas en sus fanáticos. Lo cierto es que la duquesa de Sussex rompió el silencio con un llamativo posteo en las redes sociales.

Meghan Markle se mostró junto al príncipe Harry en medio de fuertes rumores de divorcio

Pese a haber renunciado a sus obligaciones reales en 2020, Meghan Markle y el príncipe Harry siguen llamando la atención a nivel mundial. A finales de 2025, la pareja protagonizó un rumor que puso en duda su continuidad como pareja. Según trascendió, los padres de Archie y Lilibet, que viven en California, realizaban viajes por separado, lo que para muchos significó una crisis sentimental entre ellos.

De hecho, hasta salió a la luz una supuesta preparación de su divorcio, algo que rápidamente se hizo eco en la prensa internacional. Por esta razón, Meghan Markle no dudó en salir a contradecir las versiones y publicar un video inédito con su esposo, el príncipe Harry. Esta aclaración decidió hacerla mediante el fenómeno viral más usado del momento: el trend “2026 es el nuevo 2016”. Esta tendencia de Instagram invita a los usuarios a compartir recuerdos significativos de hace una década.

"Cuando el 2026 se siente igual que el 2016... Tenías que estar allí", escribió, súper enamorada, junto a un romántico clip que los muestra en el jardín de su residencia, bailando y dándose un beso. A su mensaje, le sumó el crédito del mismo y reveló que la persona encargada de grabar esta dulce escena fue su hija Lilibet. Además, Meghan Markle rindió honor al trend con una foto vintage de sus primeros momentos con Harry, con quien poco después se casó y tuvo dos hijos.

El príncipe Harry y Meghan Markle

Su publicación cosechó una lluvia de "likes" por parte de sus más de 4 millones de seguidores. Sin embargo, la duquesa de Sussex decidió omitir los comentarios de los usuarios como lo viene haciendo en cada posteo que realiza en su cuenta. Allí, suele compartir sus proyectos con Netflix, sus momentos en familia y su pasión por la gastronomía. De esta manera, Meghan Markle despejó los rumores de separación del príncipe Harry con un particular video en las redes.

Qué dijo el príncipe Harry sobre su supuesta separación de Meghan Markle

El príncipe Harry y Meghan Markle suelen quedar en el centro de atención por rumores de separación. Así como sucedió en los últimos meses y por eso la artista salió a aclarar que esto no es así, el hijo de Lady Di en diciembre de 2024 brindó una entrevista y también se refirió a las constantes versiones de crisis y separación con su esposa.

El príncipe Harry y Meghan Markle

En aquel entonces, el motivo que hizo crecer las sospechas fueron los viajes por separado que realizó el matrimonio. Sin embargo, el joven aseguró que se trató de compromisos laborales individuales y no a problemas en la pareja. Sus declaraciones se dieron en la Cumbre DealBook 2024, organizada por The New York Times, en Nueva York, donde fue consultado por el periodista Andrew Ross Sorkin sobre el tema.

“Al parecer nos hemos mudado de casa y divorciado al menos 10 o 12 veces. Así que es como..., ¿qué?”, expresó el duque de Sussex entre risas y dejando en claro que seguía con la madre de sus pequeños pese a los trascendidos sobre su presente amoroso.