Aseguran que Meghan Markle y el príncipe Andrés habrían tenido un affaire

Meghan Markle y el príncipe Andrés vuelven a acaparar miradas a raíz de un relato que combina intriga y despierta rumores. El historiador Andrew Lownie acaba de publicar El ascenso y la caída de la Casa de York, un libro que repasa décadas de vida real y que, entre sus capítulos más llamativos, sugiere que ambos habrían mantenido “una relación cercana” antes de que la actriz de Suits conociera al príncipe Harry.

La obra, presentada en Londres como “biografía no autorizada”, mezcla testimonios anónimos y reconstrucciones de época. Allí se menciona que el duque de York habría mostrado “especial interés” por Meghan, alentado por contactos comunes de las princesas Beatriz y Eugenia. Lownie no aporta pruebas gráficas ni documentos que sustenten una intimidad concreta, pero el simple señalamiento ya sacudió titulares.

Meghan Markle

Los rumores que aseguran que Meghan Markle y el príncipe Andrés habrían tenido un romance

Según el autor, Sarah Ferguson —exesposa de Andrés— habría frenado cualquier posibilidad de acercamiento por temor a perder influencia en el Royal Lodge de Windsor. Este detalle se ofrece sin citas verificables, aunque refuerza las versiones de tensiones domésticas previas a la llegada de Meghan al clan Windsor.

El apartado más explosivo del libro describe, incluso, un supuesto altercado físico. Fuentes sin identificar habrían contado a Lownie que, en 2017, Harry reaccionó con furia después de oír comentarios despectivos de su tío sobre Meghan. El resultado, siempre según esa versión, habría sido un puñetazo que dejó al duque de York con sangrado nasal. Ninguna institución ni testigo corroboró la escena, y el Palacio de Buckingham optó por “sin comentarios” cuando la prensa londinense pidió aclaraciones.

Príncipe Andrés y la reina Isabel

La respuesta de los duques de Sussex no se hizo esperar. Un portavoz oficial calificó las afirmaciones de “totalmente falsas y difamatorias”, e informó que se enviaron cartas legales a medios que reprodujeron la historia sin matices. Para la pareja, el libro “recicla teorías conspirativas que han sido desmentidas repetidamente”.

Analistas de realeza advierten que el volumen de Lownie se mueve en la frontera del “royal gossip”: mezcla hechos contrastados con rumores de pasillo, generando titulares sin aportar pruebas inchequeables. Sin embargo, su publicación confirma que cualquier insinuación sobre Meghan Markle mantiene viva los medios del corazón británico, en este caso, resuena un posible acercamiento entre la ex actriz y el príncipe Andrés.





F.A