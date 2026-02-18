Revelan estremecedores detalles de "la manía" del príncipe Andrés con peluches infantiles

La relación con Jeffrey Epstein, la clara lejanía de la Casa Real, y la mala relación con sus hijas, hizo que el príncipe Andrés se ubicara como centro de escándalos, y fuera protagonista de diversas noticias de los medios de comunicación. Muchos usuarios no dudan en averiguar sobre su contexto y la intimidad del duque de York, y es así como salen testigos a exponer algunos de los extraños comportamientos que lo caracterizaban, cuando aún mantenía sus títulos y vivía en el Royal Lodge. Algunos de sus trabajadores revelaron estremecedores detalles de su "manía" con peluches infantiles.

Príncipe Andrés, Jeffrey Epstein

Los estremecedores detalles de "la manía" del príncipe Andres con peluches infantiles

Frente a la prensa, el príncipe Andrés nunca ocultó su fascinación por los peluches infantiles, como ositos de colección que recogía de todo el mundo. “Allá donde fuera con la Marina, solía comprar uno”, es una de sus frases que se viralizó en los últimos días. Sin embargo, los trabajadores de el duque de York expusieron que había una lista de requerimientos, y que acomodarlos era un trabajo tenso y extraño para ellos. Charlotte Briggs reveló los estremecedores detalles al medio británico “The Sun”, sobre sus vivencias al tener que preparar los peluches infantiles, y tratarlos como sagrados.

“Me informaron sobre ellos en cuanto me dieron el trabajo, y me dejaron muy claro qué era lo que debía hacer. Incluso dedicaron todo un día a entrenarme, para que todos estuvieran colocados como él quería. Todo tenía que estar perfecto. Era algo muy raro", expuso al medio de comunicación especialista. De esta manera, detalló que se trataban de objetos muy antiguos, de la marca Steiff, y que casi todos iban vestidos con uniformes y sombreros de marineros. "Tardaba media hora en colocarlos todos, y es el trabajo más raro por el que me han pagado nunca", destacó, sorprendiendo al asegurar que había sido de los trabajos más extraños y que más tardaron en enseñarles por "la manía" del príncipe Andrés.

Príncipe Andrés

El guardia de seguridad agregó testimonios sobre el enojo del príncipe Andrés si no se cumplía lo pedido

Charlotte Briggs no fue la única que salió a hablar sobre el extraño comportamiento del príncipe Andrés alrededor de sus peluches. Paul Page, una de las personas que trabajó en su equipo de seguridad, también dio su testimonio en un documental emitido en la cadena británica ITV. Según explicó, en la habitación de Buckingham en la que Andrés tenía los peluches, incluso había un diagrama que mostraba en qué posición tenía que estar cada uno. “Si los osos de peluche no estaban bien colocados, se pondría a gritar”, llegó a decir.

Príncipe Andrés

Estos detalles sobre "la manía" del príncipe Andres con peluches infantiles dentro de su hogar sale en medio de los escándalos alrededor del caso de Jeffrey Epstein. El nombre del hermano del rey Carlos se volvió centro de polémicas y noticias de los medios de comunicación, mientras intenta sobrellevar la lejanía pública de su familia y las acusaciones en su contra sobre su participación en la listas del magnante.

A.E