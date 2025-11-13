La reina Letizia conquista China: ovación de pie y una multitud detrás de ella

La reina Letizia cerró su visita oficial a China con una jornada multitudinaria. En su último día en el país oriental, la monarca decidió hacer una aparición en solitario —sin el rey Felipe— para asistir a la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, donde protagonizó un momento muy llamativo: una ovación de pie y cientos de jóvenes que la recibieron entre aplausos, sonrisas y teléfonos en alto.

Letizia Ortiz en China

La reina Letizia se llevó toda la atención en su visita a China

El motivo de la visita fue conocer de cerca cómo crece el interés por el idioma español en China, un gesto de apoyo cultural que la reina quiso acompañar con su presencia. A su llegada, centenares de estudiantes aguardaban expectantes, y muchos de ellos no ocultaron su entusiasmo. Según el medio Vanitatis, varios admitieron estudiar español por influencia de Rosalía, pero no perdieron la oportunidad de saludar a Letizia, quien correspondió con amabilidad y su característica sonrisa.

Ya en el interior del auditorio, la reina fue recibida con un cálido aplauso. En un breve discurso, agradeció el afecto y la curiosidad del público, reflejando la serenidad que marcaron todas sus apariciones durante este viaje de Estado. Cada gesto, cada mirada, confirmó por qué Letizia Ortiz convirtió en una de las figuras más admiradas de la realeza europea.

Como es habitual, el estilo también fue protagonista. Letizia apostó por un traje de chaqueta en tono berenjena, uno de los colores tendencia del otoño, que resaltó su elegancia. La chaqueta entallada con hombreras suaves y pantalones rectos estilizaron su figura, mientras que el botón dorado añadió un toque de sofisticación. Combinó el conjunto con una blusa negra con lazada al cuello, un detalle clásico que esta temporada vuelve con fuerza.

En cuanto a los accesorios, la Reina se mantuvo fiel a su línea sobria: tacones negros de medio alto y el ya inseparable bolso Victoria Insignia de Carolina Herrera, que la acompañó durante toda la gira.

Tras su visita universitaria, Letizia Ortiz se reunió nuevamente con el rey Felipe VI en la Embajada de España en Pekín, donde ambos ofrecieron un cálido encuentro con la colectividad española residente en China. Para cerrar, los Reyes pusieron el broche de oro a un viaje que volvió a confirmar el magnetismo internacional de la soberana española.

F.A