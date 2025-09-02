El secreto de las piernas de Carolina de Mónaco a los 68 años

Carolina de Mónaco, a sus 68 años, sigue deslumbrando con la elegancia de sus piernas, una característica admirada especialmente para su edad. El Dr. Carlos Gómez, médico estético, explica que el secreto no está en una sola técnica, sino en la combinación estratégica de varias intervenciones no quirúrgicas capaces de combatir la flacidez, alisar arrugas y redefinir contornos —tres factores cruciales en esta parte del cuerpo—.

El secreto de las piernas de Carolina de Mónaco, según un experto

El principal desafío en la zona de las rodillas radica en la flacidez y el acúmulo de grasa resistentes, junto con la sequedad cutánea, que favorece la aparición de arrugas. Gómez identifica dos tipos principales de alteraciones: las “rodillas de Barriguitas”, donde la acumulación de grasa borra el contorno óseo, y las rodillas delgadas, generalmente más afectadas por flacidez y pérdida de densidad dérmica. En muchos casos, los dos fenómenos coexisten, por lo que la solución integral se vuelve indispensable.

Carolina de Mónaco

Entre los tratamientos recomendados, el experto destaca primero la radiofrecuencia, una técnica que combina modalidades capacitiva y resistiva, priorizando la capacitiva por su capacidad de estimular la formación de fibras de colágeno y elastina. Se trabaja especialmente la parte anterior, lateral de la rodilla y muslo, mediante unas diez sesiones semanales para obtener óptimos resultados.

Luego, el tratamiento de la princesa continúa con bioestimuladores de colágeno a base de ácido poliláctico. Gómez explica que estas sustancias depositan en la piel los componentes que estimulan la regeneración de colágeno y elastina, tensando la piel y mejorando visiblemente la firmeza. A diferencia de la radiofrecuencia, esta etapa puede requerir solo una sesión para notar el efecto.

Otra técnica complementaria mencionada es el tratamiento Anticelulitis Swing. Este procedimiento inicia con una crema exfoliante y sigue con un masaje mecánico que succiona y moviliza los tejidos, contribuyendo a romper la grasa acumulada, mejorar la circulación y promover la producción natural de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Luego se aplican cremas anticelulíticas y se finaliza con masajes manuales para relajar y reafirmar la piel.

En conclusión, la belleza de las piernas de Carolina de Mónaco no es producto del azar, sino de una cuidadosa estrategia estética. La sinergia entre radiofrecuencia, bioestimuladores y técnicas de masaje corporal permiten lucir unas rodillas firmes y refinadas sin recurrir a la cirugía. A sus 68 años, la princesa se cuida mucho estéticamente y sigue impactando.

F.A