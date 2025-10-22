Zarzuela envía a la infanta Sofía a Lisboa

La infanta Sofía de Borbón se prepara para comenzar una nueva etapa lejos de casa. La hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia se instalará en Lisboa para iniciar sus estudios universitarios en la prestigiosa Forward College, donde cursará la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Con apenas 18 años, Sofía sigue los pasos de su hermana, la princesa Leonor, quien también estudió en el extranjero antes de iniciar su formación militar en España.

Infanta Sofía

La infanta Sofía se va a instalar en Lisboa para estudiar en la universidad

La elección de Lisboa no fue casual. Según trascendió, la universidad ofrece un programa académico único en Europa que permite a sus alumnos cambiar de sede cada año: el primer curso se desarrolla en la capital portuguesa, el segundo en París y el tercero en Berlín. Esta estructura itinerante le permitirá a la infanta una formación multicultural, además de vivir experiencias en distintas capitales europeas.

Zarzuela habría aprobado el plan de estudios por su discreción y nivel académico, dos características muy valoradas por la Casa Real. El Forward College destaca por su ambiente internacional y su énfasis en el desarrollo personal y la autonomía de los alumnos, algo que encaja con la personalidad de Sofía. Su residencia universitaria estará ubicada en el histórico barrio de Chiado, una de las zonas más emblemáticas y seguras de Lisboa, conocida por sus librerías, cafés tradicionales y calles adoquinadas.

Infanta Sofía

A diferencia de su hermana, la infanta no tendrá por ahora compromisos institucionales. Al igual que durante su estancia en el UWC Atlantic College de Gales, solo regresará a España en fechas especiales como Navidad o Semana Santa. Por lo tanto, su presencia pública será escasa durante los próximos años.

Esta nueva etapa también supone un cambio importante para los reyes. Leonor, que actualmente cursa su tercer y último año de formación militar con el Ejército del Aire en Murcia, regresará el próximo verano para iniciar su vida universitaria en Madrid, probablemente en una institución pública. En cambio, Sofía permanecerá en el extranjero durante, al menos, cinco años, ya que planea realizar un máster en Estados Unidos una vez finalice su grado.

De carácter más independiente y reservado que su hermana, la infanta Sofía está decidida a trazar su propio camino lejos de la presión de Palacio. Su marcha a Lisboa marca el inicio de una nueva etapa académica y personal.

F.A