Así será el menú "Stop food waste" de la princesa Leonor en la Universidad

La Princesa Leonor, futura reina de España, está preparando su ingreso en la Universidad Carlos III de Madrid, donde cursará el Grado en Ciencias Políticas. A sus 20 años, la heredera continuará con su formación académica tras completar su tercer año de formación militar e ingresará a una vida de estudiante de campus, allí pasará largas jornadas y deberá alimentarse con los platos que la entidad ofrece.

Cómo se alimentará la princesa Leonor en la Universidad Carlos III

Desde el próximo septiembre, la princesa Leonor podrá disfrutar de la vida universitaria en Carlos III, donde la cafetería se convertirá en un punto clave para su día a día. Reconocida por su enfoque en una alimentación saludable y de calidad, ofrece a los estudiantes un menú variado y a precios accesibles. La presencia de la joven soberana en el entorno universitario no solo será un símbolo de normalidad en su formación, sino también un ejemplo de cómo la educación y la buena alimentación pueden ir de la mano en la vida de una estudiante moderna.

Princesa Leonor

De acuerdo a la página web de la Universidad Carlos III, todos los estudiantes, incluyendo la hija de la reina Letizia y el rey Felipe VI podrán deleitarse con la propuesta gastronómica que ofrece el buffet de la entidad lunes a jueves de 8 a 18 horas y los viernes hasta las 17. Las opciones de alimentación son variados para almuerzos y meriendas, incluyendo menús dietéticos, vegetarianos, veganos y opciones sin gluten. Además, el centro promueve el menú ‘Stop food waste’, un programa mensual que busca reducir el desperdicio alimentario mediante menús específicos con productos de temporada y de bajo impacto ambiental. La presencia de Leonor en ese entorno será, sin duda, un ejemplo de cómo una vida universitaria saludable puede ser compatible con la alta responsabilidad que conlleva su papel institucional.

El compromiso del centro con una comida saludable ha sido destacado en su página web, donde se muestran ejemplos de menús del mes, diseñados para ofrecer una amplia gama de platos que incluyen legumbres, verduras, arroces, pastas, carnes y pescados. La oferta diaria contempla opciones para diferentes necesidades alimenticias, resaltando la importancia de una dieta equilibrada. La princesa, acostumbrada a una alimentación diversa desde pequeña, podrá degustar estos menús en su rutina universitaria, facilitando una integración plena en la vida académica y social del campus.

Princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad

Cuánto gastará la princesa Leonor para comer en la Universidad

La Universidad Carlos III puso en marcha un modelo de alimentación que combina sostenibilidad, economía y diversidad culinaria. La cafetería, además de ofrecer menús completos por 7 euros, cuenta con opciones individuales como primeros platos, segundos, bocadillos, sándwiches y platos combinados, con precios que oscilan entre 1,80 y 6,55 euros. Los estudiantes, incluyendo la futura reina pueden optar por diferentes formatos, incluyendo bonos de 10 menús por 66 euros, una opción económica para quienes necesitan comer a diario en el campus.

Princesa Leonor

En definitiva, la llegada de la princesa Leonor a la Universidad Carlos III simboliza una etapa en la que la educación, la salud y la responsabilidad ambiental se unen en un entorno que promueve una alimentación accesible, nutritiva y consciente. Con menús que reflejan la diversidad de la gastronomía española e internacional, la joven heredera podrá disfrutar de una experiencia universitaria completa, en un espacio que fomenta hábitos saludables y sostenibles para todos los estudiantes.