Gran sorpresa por el "efecto Leonor": el impacto que generó la carrera militar de la princesa en las jóvenes

La princesa Leonor, con tan solo 20 años, ha logrado captar la atención de todo el mundo con su formación militar. La hija mayor del rey Felipe VI y la reina Letizia, que se encuentra en la recta final de su entrenamiento militar, ha sido protagonista de un fenómeno conocido como el efecto Leonor, que ha impulsado el interés de muchas chicas por las Fuerzas Armadas.

La formación militar de la princesa Leonor

La princesa Leonor comenzó su carrera militar en agosto de 2023 y culminará en unos días. De esa manera se convertirá en la primera mujer al mando supremo de las Fuerzas Armadas de España. La heredera al trono ha participado en actividades que abarcan los tres ejércitos: tierra, mar y aire, y su presencia ha trascendido el ámbito institucional, sirviendo como un ejemplo inspirador para las nuevas generaciones.

Princesa Leonor//Instagram de la Casa Real de España

En una entrevista reciente en el programa de televisión Audiencia Abierta de TVE, el almirante López Calderón, jefe del Estado Mayor de la Defensa, resaltó que los tres años de formación le ha dado a la princesa todo lo que necesita para ser líder. "El conocimiento de cómo es la organización, cómo funciona y a conocer la idiosincrasia de cómo son las Fuerzas Armadas. Valores que viven y los principios con los que actúan las Fuerzas Armadas”, comentó el comandante.

De qué trata el efecto Leonor

López Calderón explicó que el impacto de la presencia de la princesa Leonor en las instituciones militares generó un efecto que ha motivado a muchas jóvenes a interesarse por las carreras de defensa. “Desde luego, se ha notado el que sea joven y que sea mujer; sí que ha habido un incremento de mujeres jóvenes que quieren meterse también en las Fuerzas Armadas”, precisó.

Princesa Leonor//Instagram de la Casa Real de España

Durante los últimos tres años, la heredera del trono ha desempeñado un papel destacado en la promoción de la profesión militar, acercando al público a un mundo que muchas veces resulta distante y desconocido. A través de sus actividades, la hija de Felipe VI y la reina Letizia ha mostrado una actitud profesional y comprometida, participando en misiones variadas y en diferentes ambientes, desde la nieve hasta el mar, logró que numerosas jóvenes se sientan motivadas e inspiradas por estas carreras, rompiendo barreras y acercando la vocación militar a nuevas generaciones.

Princesa Leonor//Instagram de la Casa Real de España.

El impacto de su ejemplo también se refleja en las cifras del Día de las Fuerzas Armadas, donde solo en Vigo participaron 344 mujeres, en contraste con los 3.402 militares hombres. La presencia de la princesa Leonor, como una de las protagonistas, ayuda a romper estereotipos y a promover la igualdad de género en los ámbitos militares, tradicionalmente dominados por hombres.