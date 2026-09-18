La decisión que tomó Alexandra de Hannover, la hija de Carolina de Mónaco, antes de su boda: "Vínculo inexistente"

Alexandra de Hannover está a punto de dar uno de los pasos más importantes de su vida. La hija de Carolina de Mónaco y Ernesto de Hannover anunció su compromiso con Ben-Sylvester Strautmann, su pareja desde finales de 2016. La princesa eligió compartir la noticia a través de un álbum de fotos en redes sociales, donde mostró por primera vez el anillo que recibió durante la propuesta y algunos detalles de la celebración íntima que compartieron después. Sin embargo, no todo es felicidad, porque algunos medios europeos comenzaron a especular con la posibilidad de que haya decidido apartar a su padre de esa celebración.

Alexandra de Hannover anunció su compromiso con Ben-Sylvester Strautmann

“The marriage plot”, escribió la hija de Carolina de Mónaco junto a las imágenes, en las que también dejó ver a su perrita Eloise y el brunch con el que festejaron la noticia. Después de diez años de relación, la princesa se prepara para casarse con el empresario y exjugador de básquet alemán, quien desde hace años forma parte del círculo cercano de los Grimaldi.

El espectacular anillo de compromiso de Alexandra de Hannover

Además de la noticia, hubo otro detalle que rápidamente se robó todas las miradas: el anillo elegido para sellar la propuesta. Se trata de una pieza con un diamante Fancy Yellow de 4,8 quilates, una joya que se destaca por sus características y particular diseño. La pieza está inspirada en la histórica Piazza del Campidoglio de Roma y fue la gran protagonista de las primeras imágenes que la princesa compartió después de recibir la propuesta. Con el anillo en primer plano, la princesa confirmó así el comienzo de los preparativos para una boda que volverá a reunir a la familia Grimaldi alrededor de una celebración especial.

Es espectacular anillo de Alexandra de Hannover

Alexandra de Hannover y Ben-Sylvester Strautmann: diez años de una historia de amor

La relación entre Alexandra de Hannover y Ben comenzó a finales de 2016, cuando ambos tenían apenas 17 años. Por entonces, todavía mantenían un perfil reservado y fue durante la carrera benéfica No Finish Line, en Mónaco, cuando fueron fotografiados juntos por primera vez. Su romance quedó formalmente expuesto en 2018, durante el tradicional Baile de la Rosa de Montecarlo.

Alexandra de Hannover junto a su novio Ben-Sylvester Strautmann

Desde entonces, el exdeportista fue ganando un lugar dentro del círculo cercano de los Grimaldi y se convirtió en un acompañante habitual de la joven en diferentes compromisos familiares, aunque siempre mantuvo un perfil discreto. El mes pasado, la pareja celebró además una década de relación con una escapada a Copenhague, poco antes de confirmar que finalmente darán el siguiente paso.

Quién es Alexandra de Hannover, la hija de Carolina de Mónaco

Alexandra de Hannover es la única hija de Carolina de Mónaco y Ernesto de Hannover. Aunque sus padres se separaron en 2009, nunca llegaron a divorciarse. La princesa fue criada principalmente junto a su madre y mantiene una relación cercana con sus hermanos Casiraghi: Andrea, Charlotte y Pierre. Por parte de su padre, tiene además dos hermanos, Ernst August y Christian.

Alexandra de Hannover, la hija de Carolina de Mónaco

Su historia familiar también la vincula directamente con la realeza británica. Y es que Alexandra ostenta los títulos de duquesa de Brunswick y Luneburgo y princesa de Gran Bretaña e Irlanda, y es descendiente directa del rey Jorge III. Durante un período formó parte de la línea de sucesión al trono británico, aunque su conversión al catolicismo implicó la pérdida de sus derechos sucesorios sobre la Corona británica.

Qué pasó entre Alexandra de Hannover y su padre, Ernesto

Mientras Alexandra de Hannover celebra su compromiso, hay una situación familiar que podría cobrar especial relevancia cuando llegue el momento de la boda: la relación con su padre. Pese a que la tradición marca que el padre de la novia suele acompañarla hasta el altar, todo indica que esa escena podría no darse en este caso.

Alexandra de Hannover, Ernesto de Hannover

Según distintas versiones publicadas por la prensa europea, el vínculo entre la princesa y su padre sería prácticamente inexistente desde hace varios años. El distanciamiento habría comenzado en 2018 y se habría profundizado con el paso del tiempo. Una situación que volvió a llamar la atención en 2025, cuando Ernst atravesó un delicado momento de salud en Madrid y su hija no acudió a visitarlo. Por ahora, Alexandra de Hannover no confirmó cómo será ese momento ni quién la acompañará cuando llegue al altar.