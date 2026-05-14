Preocupación por la reina Margarita: tuvo un infarto

La reina Margarita, que ha estado en el trono de Dinamarca durante 52 años, ha sufrido un grave susto de salud a los 86 años. La Casa Real lanzó un comunicado que puso en alerta a toda la población. De acuerdo a lo trascendido por el equipo de prensa de la Corona, la monarca tuvo un infarto.

Qué ocurrió con la reina Margarita

Según ha informado el Palacio de Amalienborg, la reina Margarita, de 86 años, fue ingresada de urgencia en el Hospital Universitario de Copenhague tras sufrir un infarto. La decisión de hospitalizarla se tomó en las primeras horas del día, activando de inmediato todos los protocolos médicos necesarios para estabilizar su condición y evaluar su estado de salud.

Reina Margarita//Instagram

"Pasará el fin de semana en observación y para realizarle exámenes adicionales", explicó la Casa Real danesa. Durante unos días el equipo médico realizará las observaciones adicionales para determinar qué provocó el infarto y aplicar el tratamiento adecuado. La presencia constante del equipo médico será fundamental para monitorear su evolución en estos días críticos.

Reina Margarita//Archivo

Cómo se encuentra la reina Margarita

El comunicado oficial emitido por la Casa Real ha querido transmitir un mensaje de calma a los ciudadanos, pese a la gravedad del episodio. Aunque la reina Margarita se encuentra "cansada", las autoridades han asegurado que está "de buen ánimo". Lo que dejó más aliviada a la población.

Este incidente ha provocado una oleada de mensajes de apoyo y buenas energías hacia la monarca. La salud de la soberana ha sido motivo de preocupación en los últimos años, especialmente tras someterse a una compleja cirugía de espalda hace unos años, de la que tardó meses en recuperarse.

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"La familia anunciará novedades cuando las haya", notificó la corona danesa en ese pequeño comunicado que han publicado en su página web sobre el estado de salud de la reina Margarita. Se espera que con el avance de los estudios, se pueda tener precisión del tratamiento que deberá realizar la monarca.