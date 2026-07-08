Una mirada integral sobre la salud

CONTENT CARAS SALUD

En una conversación junto al Dr. Francisco Panessi, Médico naturista integrativo con quien comparto una mirada muy similar sobre la salud y los procesos de bienestar, reflexionamos sobre la importancia de volver a comprender al ser humano desde una perspectiva integral.

Hoy vivimos en una sociedad profundamente medicalizada, donde muchas veces el foco está puesto únicamente en el síntoma y no en la persona en su totalidad. Sin embargo, cada vez más profesionales y terapeutas coincidimos en la necesidad de recuperar una visión más humana, consciente y conectada con los ritmos naturales del cuerpo.

La salud no depende solamente de tratar enfermedades, sino también de sostener hábitos que favorezcan el equilibrio físico, emocional y energético. La alimentación, el descanso, el movimiento, la respiración, el contacto con la naturaleza y la gestión emocional cumplen un rol fundamental en ese proceso. Cuando estos pilares se fortalecen, el organismo puede activar sus propios mecanismos de regulación y reparación.

Durante nuestra charla también conversamos sobre el valor de herramientas naturales y terapias complementarias como la fitoterapia, los hongos medicinales, las plantas, la acupuntura y distintos abordajes integrativos que acompañan tanto procesos físicos como emocionales.

Desde esta mirada, no se trata simplemente de reemplazar un medicamento por un recurso natural, sino de ayudar a la persona a asumir un rol más activo y consciente en el cuidado de su salud.

Las emociones ocupan un lugar central. El estrés sostenido, la ansiedad y las exigencias constantes impactan directamente sobre el descanso, la digestión, el sistema hormonal y las defensas. Por eso, trabajar el equilibrio emocional no es algo secundario, sino una parte esencial de cualquier tratamiento verdaderamente integral.

Coincidimos también en que muchas veces buscamos soluciones rápidas sin detenernos a observar qué hábitos, pensamientos o dinámicas nos están alejando del bienestar.

Recuperar la conexión con el cuerpo implica volver a escuchar sus necesidades y confiar más en la sabiduría biológica con la que nacemos.

Más que enfocarnos exclusivamente en la enfermedad o incluso en la prevención, compartimos una mirada orientada a cultivar la vitalidad. Potenciar la energía, fortalecer el organismo y generar hábitos sostenibles puede transformar profundamente la calidad de vida.

Porque la salud no es solamente la ausencia de síntomas, sino la posibilidad de vivir con mayor equilibrio, energía, presencia y conexión con uno mismo y con la naturaleza.

Ariela Rossini

Terapeuta Integral, Psicóloga Social

Tel: 2227562550

Instagram: ariela.rossini

Mail: [email protected]