Venden, por más de un millón de dólares, uno de los departamentos de Guillermo Francella en El Encargado

La exitosa serie El Encargado no sólo mostró una faceta de Guillermo Francella como actor poco conocido, sino que reforzó la estética del sofisticado barrio de Belgrano, en pleno corazón de Buenos Aires. La trama de esta serie de Disney+ se enmarca en el personaje de Eliseo, caracterizado por el célebre actor, en el cual confluye un entramado de poder y control entre el consorcio y los vecinos.

La magnitud del rodaje fue tal que, además de las interpretaciones del gran elenco de artistas, se destacó un inmueble peculiar de la tercera temporada que ahora está a la venta: un penthouse estilo dúplex con terraza propia, quincho y hasta una exclusiva pileta.

El departamento por dentro.

Así es el departamento de Guillermo Francella en la serie El Encargado que está en venta

Durante las grabaciones de El Encargado, el personaje de Guillermo Francella recorre cada departamento de un sofisticado edificio ubicado sobre la calle Arribeños al 1600 en pleno barrio porteño de Belgrano. Cada locación formaba parte de la caracterización de los personajes de la ficción, no obstante, en las últimas horas, uno de ellos ganó gran notoriedad tras haberse publicado en venta por más de un millón de dólares.

Living comedor del departamento de El Encargado | Crédito: Martín Pinus Real Estate

De acuerdo con los datos propiciados por la inmobiliaria que tiene a cargo la venta, cada metro cuadrado vale un total de US$3100, posicionándolo como uno de los departamentos más cotizados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este exclusivo penthouse está constituido por dos plantas estilo dúplex. El espacio está constituido por nueve ambientes que ocupan un total de 400 metros cuadrados. En la planta baja se distribuye el living comedor con chimenea, pisos de parquet pulidos, paredes espejadas, una escalera caracol y numerosas ventanas que permiten la presencia de la luz natural. También se encuentra alojada la cocina completamente equipada destacándose por su funcionalidad y amplitud.

Cocina del departamento de El Encargado | Crédito: Martín Pinus Real Estate

A la propiedad por la que pasó el destacado dramaturgo se accede de manera privada, a través de un vestíbulo que lleva a un área de distribución, la cual divide la zona social de la parte más personal de la casa. En esta planta, se encuentra una suite principal con vestidor, otra suite y dos dormitorios que comparten un baño.

Por su parte, la planta alta, accesible tanto por una escalera de madera como por una entrada separada, está diseñada como un espacio dedicado al esparcimiento y la intimidad. En este nivel, se encuentra un quinto dormitorio con baño propio, un amplio salón de juegos, una zona de quincho con parrilla techada y una terraza que incluye su propia piscina. Esta distribución le confiere a la propiedad una adaptabilidad que la hace atractiva para familias numerosas o para aquellos que desean fusionar la vida urbana con las ventajas de una casa.

Guillermo Francella en El Encargado.

Por su parte, los encargados de manejar esta operación inmobiliaria destacaron que el departamento por el que circuló Guillermo Francella en El Encargado “es una propiedad única en su tipo, con una ubicación privilegiada y todas las comodidades de una casa en altura”. Si bien aseguraron que no cuenta con un plus económico por el valor simbólico que generó haber formado parte de las escenas más impactantes de la serie, el hecho de su ubicación geográfica y diseño arquitectónico lo convierte en una propiedad de lujo para quienes estén interesados en adquirirlo.

NB