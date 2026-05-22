CARAS demostró que es más que solo una revista que impone las tendencias y sigue las noticias del espectáculo argentino, con una gran llegada al público. En este escenario, de brindar infomación de actualidad, moda y el mundo fashionista, se puede acceder facilmente con una nueva opción que lanzó Google.

Entre las últimas actualizaciones, Google impuso una nueva función que permite a cada usuario elegir qué medios de comunicación ver primero cuando se buscan noticias o temas de en específico . CARAS hizo el paso a paso para entender "Fuentes preferidas", y así cómo elegir a la página web de la revista en la computadora o el celular para poder enterarse primero de todas las novedades.

¿Cómo hacer para que Google te muestre primero las noticias de Caras?

Google creó una nueva función, denominada "Fuentes preferidas", donde permite al usuario elegir el medio de comunicación favorito que quiere que le aparezca primero, frente a otras competencias. Para lograr que CARAS sea el elegido dentro de tu computadora, lo mejor es comenzar abriendo tu sesión en Google. Tras haber hecho este paso, continuar buscando cualquier noticia o tema de actualidad de interés personal. En el caso del ejemplo, tomamos a Juliana Awada como nuestra protagonista. Tambié, podes acceder haciendo CLICK ACÁ

Tras haber buscado su nombre, se encuentra la sección de Noticias destacadas, y se le sumó un ícono con forma de estrella. Será éste mismo el que le permitirá al usuario elegir el medio de comunicación que prefiere, no solo alrededor de las palabras claves elegidas.

Fuentes preferidas: Paso 1

Al encontrar el ícono, hacer un click, y se desplegará un panel donde podrás escribir tus fuentes preferidas. En el recuadro, escribir el nombre o la URL del medio que se quiere priorizar, y toca confirmar la selección. En solo dos pasos, CARAS será el primero de las opciones que te aparezca al momento de buscar una noticia de espectáculos o moda de actualidad. O también podés hacer CLICK ACÁ

Fuentes preferidas: Paso 2

Fuentes Preferidas y Caras como el favorito: ¿cómo hacerlo en el celular?

En caso de que se quiera que la preferencia de CARAS como medio de comunicación también ocurra en el celular, los pasos son muy fáciles de seguir. En este ejemplo, tomamos como nombre a Moria Casán, la diva de la televisión Argentina. En el móvil, se debe tener descargado la aplicación de Google. En caso de que ya se esté con la sesión activa, la preferencia elegida en la computadora se mantiene en todos los dispositivos. Sin embargo, si se trata de otra sesión, se siguen los mismos pasos: Buscar las Noticias destacadas, click en el ícono de la estrella, y escribir el nombre de CARAS. También, podés hacer CLICK ACÁ.

Fuentes preferidas en el celular

¿Para qué sirve la nueva función de Google?

La función de "Fuentes preferidas" en Google le permite a cada usuario optar por una búsqueda más personalizada, basada en los gustos de cada uno y en los intereses personales. Desde el propio blog, se destaca que esta actualización ayuda a priorizar los medios favoritos, apoyar al periodismo local, y tomar el control de la información como usuario activo de las decisiones.

Es por eso que CARAS enseña la manera más fácil, y en pocos pasos, que todos los dispositivos sigan de cerca el minuto a minuto de las noticias de espectáculos y moda de actualidad de la revista glamourosa más importante de la Argentina.