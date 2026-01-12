Así fue el casamiento de Mauricio Macri y Juliana Awada: Desde el look boho chic del civil a la elegancia parisina en la boda religiosa

Mauricio Macri y Juliana Awada celebraron su casamiento con dos ceremonias que marcaron distintos momentos de su historia. Desde el look boho chic elegido para el civil hasta la elegancia parisina que predominó en la boda religiosa. Cada detalle reflejó la intención de destacar ambos encuentros y quedó registrado en imágenes que aún hoy se recuerdan.

El recordado y destacado casamiento de Mauricio Macri y Juliana Awada

Mauricio Macri y Juliana Awada se unieron en matrimonio el 16 de noviembre de 2010, con un casamiento que incluyó dos celebraciones. El civil mostró un estilo boho chic que destacó por su frescura, mientras que la ceremonia religiosa estuvo marcada por la elegancia parisina, consolidando un evento que tuvo gran repercusión en su momento.

La primera ceremonia se realizó en el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires. La empresaria textil eligió un vestido corto de inspiración boho chic, confeccionado en encaje y con detalles delicados que resaltaban la naturalidad de su estilo. El diseño se complementó con un peinado suelto y accesorios discretos, logrando un conjunto que transmitía sencillez y frescura.

Mauricio Macri, por su parte, optó por un traje clásico en tonos oscuros, acompañado de una camisa clara. La ceremonia civil reunió a familiares y amigos cercanos, en un ambiente íntimo y sobrio. El atuendo de Juliana Awada se convirtió en uno de los más recordados por su originalidad.

Días después, la pareja celebró la ceremonia religiosa en la iglesia de San Ignacio de Loyola, en Buenos Aires. Para esta ocasión, la ex primera dama eligió un vestido largo de inspiración parisina, con un diseño elegante y sofisticado. Ambos eventos fueron seguidos de cerca por la prensa y, como muestra de su relevancia, la pareja fue portada de la revista CARAS en aquel entonces.

El increíble vestido de seda que lució Juliana Awada en día de su casamiento

El vestido de Juliana Awada, el día de la boda por iglesia, estaba confeccionado en seda y encaje, con una silueta clásica y detalles que resaltaban la delicadeza de la pieza. El peinado recogido y el velo completaron el conjunto, aportando un aire de elegancia y refinamiento. Mauricio Macri acompañó con un traje formal, acorde al carácter de la ceremonia.

Los dos vestidos elegidos por la empresaria marcaron un contraste que reflejó la dualidad de las ceremonias. El primero, boho chic, se destacó por su frescura y sencillez, mientras que el segundo, de inspiración parisina, aportó finura. Ambos diseños fueron recordados como parte de la identidad estética que la destaca.

En el aniversario número 14 de la boda, las imágenes volvieron a circular como parte de la memoria de aquel día. La combinación de estilos y la presencia de figuras cercanas hicieron que el casamiento de Mauricio Macri y Juliana Awada se mantuviera como uno de los más comentados de la década.

