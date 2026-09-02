Revelan cuál fue la responsabilidad de Aníbal Lotocki tras el posoperatorio de Silvina Luna

A tres años de la muerte de Silvina Luna, la investigación judicial que busca determinar las responsabilidades detrás de su fallecimiento sumó un nuevo elemento. Una junta médica volvió a analizar el caso y puso el foco en un aspecto que podría ser determinante para el avance del expediente contra Aníbal Lotocki.

Aníbal Lotocki y Silvina Luna

La información fue analizada por Mauro Szeta en Lape Club Social (América TV) donde el periodista explicó que la nueva instancia no se concentró únicamente en las consecuencias de la intervención estética, sino también en lo que habría ocurrido durante el período posterior. En ese sentido, señaló que los peritos pusieron especial atención en las presuntas omisiones que pudieron producirse cuando comenzaron a aparecer los primeros síntomas.

Las presuntas omisiones de Lotocki después de la intervención de Silvina Luna

Según explicó Mauro Szeta, el punto central que se discutió en la junta médica fueron las “omisiones posteriores a la intervención”. El periodista detalló que, cuando Silvina Luna comenzó a presentar distintas sintomatologías, habría recurrido al cirujano en busca de asistencia: “Cuando ella empieza a tener distintas sintomatologías le pidió ayuda, atención y es donde él, en teoría, no habría respondido como debía haberlo hecho”, sostuvo.

Aníbal Lotocki no habría tenido las herramientas para responder a la modelo

De acuerdo con el periodista, la cuestión que ahora deberá ser examinada no se limita a las consecuencias que pudo haber generado la intervención inicial, sino también a la conducta posterior del médico frente a la evolución del cuadro. De esta manera, los especialistas buscan aportar elementos que permitan establecer qué ocurrió durante ese período y si existieron acciones que deberían haberse tomado ante los síntomas que presentaba la modelo.

Qué deberá determinar ahora la Justicia en el caso de Silvina Luna

El informe elaborado a partir de la junta médica será entregado al juzgado que interviene en la investigación por la muerte de Silvina Luna. A partir de ese material, el magistrado deberá analizar las conclusiones de los peritos y determinar si las presuntas omisiones señaladas pueden tener relevancia penal. “Entonces, ahora se le entrega este informe al juez, y él tendrá que establecer si esto constituye un delito en manos de Lotocki”, explicó.

Se cumplen tres años del fallecimiento de Silvina Luna

El periodista también aclaró que el juez no tiene un plazo establecido para tomar una decisión, por lo que podría tomarse el tiempo necesario para estudiar el contenido del informe antes de definir los próximos pasos. Entre las posibilidades se encuentra que cite o no a Aníbal Lotocki por estas presuntas omisiones. Así, tres años después de la muerte de Silvina Luna, la nueva información incorporada a la causa podría abrir una nueva instancia para determinar si la actuación posterior a la intervención tuvo responsabilidad penal en el desenlace.