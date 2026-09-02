Una nueva junta médica define cuál fue el vínculo entre las intervenciones de Aníbal Lotocki y la muerte de Silvina Luna

La muerte de Silvina Luna continúa generando repercusiones en el ámbito judicial y médico, alimentando una investigación que busca esclarecer las responsabilidades del cirujano plástico Aníbal Lotocki. Recientemente, una nueva audiencia de la junta médica en el Cuerpo Médico Forense de Buenos Aires sumó elementos que profundizan las sospechas sobre la responsabilidad del profesional en el desenlace fatal de la modelo y actriz.

El nuevo informe sobre la muerte de Silvina Luna que complica más la situación legal de Aníbal Lotocki

Silvina Luna murió el 31 de agosto del 2023 a los 43 años, tras haber estado internada en el Hospital Italiano. El martes se llevó a cabo una nueva junta médica que reunió a peritos de distintas especialidades, quienes revisaron y ampliaron el informe elaborado en el 2025 en relación a la causa que involucra a Aníbal Lotocki como principal responsable del deterioro de salud y posterior fallecimiento de la ex Gran Hermano.

Silvina Luna//Instagram

El foco central de la junta médica estuvo puesto en el seguimiento médico posterior a la cirugía estética de glúteos que Luna se sometió en 2011, con especial atención a la sustancia utilizada en el procedimiento: el polimetacrilato (PMMA), el material que fue inyectado en el cuerpo de Luna durante la intervención provocando granulomas que derivaron en una condición conocida como hipercalcemia, que finalmente contribuyó a su insuficiencia renal progresiva. Además, se cuestionó si Lotocki, con su formación y experiencia, estaba legal y técnicamente habilitado para llevar a cabo una extracción del PMMA en caso de que fuera necesario.

En el análisis, se destacó que la sustancia de polimetacrilato provocó en la paciente un cuadro de hipercalcemia, un nivel elevado de calcio en la sangre que, si no es tratado a tiempo, puede afectar órganos vitales. Los expertos señalaron que, de haberse realizado un control adecuado y un seguimiento riguroso tras la intervención, probablemente se podrían haber detectado signos tempranos de la problemática.

Aníbal Lotocki//Archivo

Durante una nota para Puro Show, el médico legista Jorge Dri, quien estuvo en la Junta Médica cuestionó el accionar de Aníbal Lotocki en el momento de la intervención que hizo sobre la modelo. “Se podría haber hecho algo para que la proyección lesional hacia el riñón hubiese sido menor. El tema mala praxis lo determinará el juicio, esto no es un juicio de valores”, dijo. En otro testimonio para “Puro show”, el especialista argumentó: “Se podría haber actuado haciendo un seguimiento clínico a tiempo hubiese mitigado de alguna manera la mala calidad de vida que tuvo Silvina en los últimos años”.

Cuáles son las omisiones que habría hecho Aníbal Lotocki en la posoperación de Silvina Luna

El periodista Mauro Szeta analizó el caso de Silvina Luna en el programa Lape Club Social (América) y agregó otro dato clave en la investigación. “Después de esto hay que ver qué hace ahora el juzgado con la información que le provea la junta médica. Por que el perito deja en claro que lo que están discutiendo en esta junta son las omisiones posteriores a la intervención”, comenzó diciendo el panelista.

En este contexto, el comunicador profundizó en las presuntas omisiones e indicó: “Cuando ella empieza a tener distintas sintomatologías le pidió ayuda atención y es donde él, en teoría, no habría respondido como debía haberlo hecho. Entonces, ahora se le entrega este informe al juez, y él tendrá que establecer si esto constituye un delito en manos de Lotocki. Por otro lado el magistrado no tiene plazo para resolver, se puede tomar mucho tiempo para analizar lo que le dicen los peritos y ver si cita o no a Lotocki por estas omisiones” .

Silvina Luna//Instagram

Este nuevo informe de la junta médica ya fue incorporado en la causa judicial, que busca determinar si la negligencia o mala praxis del cirujano fue determinante en la muerte de Silvina Luna. Hasta ahora, Aníbal Lotocki ya había sido condenado en 2022 por lesiones graves a cinco mujeres, entre ellas Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Estefanía Xipolitakis y Pamela Sosa. El cirujano, también enfrenta un proceso por la muerte de Cristian Zárate, quien falleció tras someterse a una cirugía estética en 2021.