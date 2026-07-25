Todas las fotos de las vacaciones soñadas de Agustina Cherri y sus hijos en las Cataratas del Iguazú

Durante estas vacaciones de invierno, Agustina Cherri decidió hacer una pausa en sus actividades laborales y disfrutar de unos días de descanso en familia. La actriz viajó junto a su pareja, el músico Tomás Vera, y sus hijos más chiquitos, Alba y Bono, a uno de los destinos turísticos más impactantes de la Argentina: las Cataratas del Iguazú. A través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores distintos momentos de este viaje soñado y dejó ver las espectaculares postales que protagonizaron sus días en contacto con la naturaleza.

Vacaciones de Agustina Cherri y sus hijos en Cataratas del Iguazú | Instagram

Así fueron las vacaciones de Agustina Cherri en las Cataratas de Iguazú

Agustina Cherri es una de las famosas que decidió escapar de las bajas temperaturas que azotan a gran parte del país y viajó junto a su pareja y sus hijos, Alba y Bono, a las Cataratas del Iguazú, una de las Siete Maravillas del Mundo. A través de una serie de imágenes y videos publicados en su cuenta personal de Instagram, la empresaria compartió con sus seguidores las postales más emotivas de su paso por tierras misioneras.

Vacaciones de Agustina Cherri y sus hijos en Cataratas del Iguazú | Instagram

Durante su estadía, la artista recorrió algunos de los paisajes más imponentes del Parque Nacional Iguazú y disfrutó de distintas experiencias en contacto con la naturaleza. Caminatas, exploración con la fauna y vistas privilegiadas de la Garganta del Diablo fueron algunos de los puntos más destacados de la visita. La familia también atravesó los puentes que cruzan los ríos y apreciaron la belleza natural que ofrece este paisaje.

Vacaciones de Agustina Cherri y sus hijos en Cataratas del Iguazú | Instagram

Asimismo, el ocio y los momentos de relax en el hotel también fueron protagonistas. Allí la intérprete aprovechó para tomar sol y disfrutar de unos mates mientras sus hijos jugaban en la piscina. Además, la pareja visitó una bodega de estilo colonial, donde Agustina se fotografió frente a un espejo luciendo un poncho y eligió un vino blanco que luego compartió junto al músico, quien fue el encargado de descorcharlo.

El vlog de Agustina Cherri tras su paso por las Cataratas del Iguazú

Durante su estadía de tres días en las Cataratas del Iguazú, Agustina Cherri realizó un vlog en el que compartió distintos momentos de su viaje en familia. “Seguimos guardando momentos”, escribió en el epígrafe del posteo. Durante su visita, recordó que fue en uno de los senderos donde se había tomado una foto cuando estaba embarazada de uno de sus hijos, por otro lado, admitió que le daba vértigo caminar sobre el puente de madera. Además, mostró su despertar junto a los niños y bailó lentos junto a Tomás en el comedor del hotel.

Vacaciones de Agustina Cherri y sus hijos en Cataratas del Iguazú | Instagram

Por su parte, los pequeños participaron de un taller de pintura y también pudieron observar de cerca a los monos que forman parte de la fauna del lugar. Durante estas vacaciones fugaces de tres días, Agustina aprovechó además para realizar un set de fotografías para su línea de productos de cosmética combinando descanso con actividades vinculadas a su emprendimiento.

Así, Agustina Cherri vivió unos días de desconexión y relax junto a su familia en uno de los destinos turísticos más convocantes a nivel internacional. Mientras los chicos disfrutaron de los recorridos, el contacto con las especies autóctonas y las propuestas lúdicas, para la pareja el lugar se convirtió, una vez más, en uno de esos destinos a los que siempre eligen regresar por la belleza de sus paisajes, la posibilidad de disfrutar de la naturaleza y las múltiples actividades para compartir en familia.