Lejos de Maxi López, Daniela Christiansson contó cómo transita la maternidad: "Un día a la vez"

A menos de una semana del nacimiento de Lando, Maxi López regresó a la Argentina y retomó su trabajo: las grabaciones de MasterChef Celebrity y su debut como conductor en Sería increíble por OLGA. Por su parte, su esposa, Daniela Christiansson, contó cómo transita la maternidad con Lando en Ginebra.

Desde la intimidad de su hogar, la modelo sueca compartió un tierno posteo en su cuenta de Instagram que refleja el momento emocional que está viviendo. Frente al espejo, con Lando en brazos, Daniela Christiansson posó relajada y natural, mostrando sin filtros cómo transita esta nueva etapa.

"Primera semana en casa contigo. Me encanta revivir esta etapa de recién nacida. Verte evolucionar es mágico. Tanto amor, tantas emociones, y un corazón más pleno que nunca. Amándote, encontrando poco a poco nuestro ritmo… Un día a la vez", escribió junto a la imagen, que rápidamente recibió miles de likes y mensajes de cariño.

El mensaje dejó ver de qué manera vive la maternidad y remarcó que su atención está puesta en el vínculo con su bebé y también de su hija, Elle. “Un día a la vez” fue la frase que más resonó entre sus seguidores, quienes le dejaron comentarios llenos de amor y admiración por cómo lleva adelante la nueva etapa.

Por su parte, Maxi López no tardó en reaccionar. Tras ver el posteo en redes, el exfutbolista dejó un tierno comentario en la publicación, acompañado por tres corazones rojos, un gesto que dejó en evidencia que, más allá de los miles de kilómetros que los separan, sigue de cerca el presente de su esposa y de su hijo recién nacido.

La polémica frase de Maxi López sobre el nacimiendo de su hijo: "No quería salir y le dije al doctor: 'Vamos a hacerlo salir'"

Maxi López también quedó envuelto en una polémica por sus declaraciones sobre el nacimiento de Lando, su hijo con Daniela Christiansson. El bebé nació el 31 de diciembre por la mañana, justo antes de que él regresara a la Argentina para cumplir con sus compromisos laborales.

En Cortá por Lozano, el exfutbolista relató cómo se dio la situación y sus palabras no pasaron desapercibidas. “El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: ‘Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar’”, lanzó, en referencia a la cesárea, generando revuelo en redes sociales.

Si bien aclaró que “salió todo bien, perfecto” y que tanto Daniela como el bebé están en excelente estado de salud, la frase despertó críticas y abrió el debate sobre la presión laboral y las decisiones en torno al parto. Aun así, Maxi López se mostró agradecido y sincero: “Me hubiese gustado disfrutar de mucho más, pero qué va a ser…”, finalizó, dejando en evidencia que a pesar de todo, cumplirá por completo con sus compromisos laborales.