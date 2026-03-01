La carta que el papá de Gustavo Bermúdez ocultó antes de morir: “Visítense, cuídense, quiéranse”

Gustavo Bermúdez no es una persona que suela hablar mucho de su vida privada. Sin embargo, el galán que dominó la televisión de los 90 y tiene, detrás del hermetismo que suele manejar con respecto a los suyos, más de una historia que vale la pena conocer. Una de ellas es la carta que su padre guardó y les hizo llegar después de morir.

En la entrevista que Gustavo Bermúdez concedió a +CARAS hace algunos meses, habló de su relación con su padre. En uno de los momentos más emocionantes que se recuerden, el actor comentó que había cumplido 61 años, la misma edad que tenía su padre el día que murió, producto de un ACV. “Fue una comparación inevitable”, comentó y aseguró que se trató de algo "movilizante".

Esa declaración se dio en el marco de una historia que, en el contexto de la muerte de su padre, el actor recuerda y narra, como un ejemplo de lo que fue en su vida. Según dijo, su papá se encargó de dejarle una carta para que él, sus hermanos y su mamá, leyeran una vez que no estuviese en este mundo.

Según comentó, su papá, Manuel Bermúdez, escribió una carta y la guardó de tal manera que ellos la encontraran una vez que muriera. “La dejó en su documento porque sabía que cuando muriera íbamos a buscar su documento”, recordó Gustavo Bermúdez.

Al hablar de ese momento, Gustavo Bermúdez marca que la carta estaba dirigida a él, su mamá y sus hermanos. “Hablaba de que él era un agradecido de la vida y que nos cuidemos mucho y cuidemos a la familia”, comentó.

El actor aseguró que su papá hacia foco en el cuidado de la familia porque estaba convencido de “que el sistema no quería una familia muy unida, porque quería más consumo, quería toda gente individual, consumiendo cada vez más televisores, más heladeras”. Por eso insistía en que era importante que cuiden a todos y no pierdan nunca el contacto. “Y nos recordaba en esa carta, porque él nos lo decía permanentemente, cuiden a la familia, a los hermanos, visítense, cuídense, quiéranse”.

Para finalizar, Gustavo Bermúdez explica que también había un pedido expreso por cuidar a su madre, Isabel Ricciardi. “Él sabía que se iba a ir primero”, concluyó el actor, con una sonrisa que mezclaba la ternura con el recuerdo de su papá.

