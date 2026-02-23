¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 23 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 23 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con toda la energía, pero ojo con atropellar situaciones. Hoy conviene pensar antes de hablar. En el trabajo, una decisión rápida puede jugar a tu favor si no actuás desde el enojo.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás seguridad y hoy la vas a buscar en lo conocido. Buen día para ordenar pendientes y acomodar cuentas. En lo emocional, alguien podría pedirte más claridad: hablá sin vueltas.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza va a mil. Ideas no te faltan, pero tratá de no dispersarte. Un mensaje inesperado puede cambiarte el humor del día. Escuchá tu intuición antes de aceptar cualquier propuesta.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Estás más sensible de lo habitual y eso no es malo, siempre que no te lo guardes todo. Buen momento para hablar de lo que te preocupa. En lo laboral, mantené la calma ante comentarios ajenos.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Querés brillar y el lunes te da escenario. Una reunión o encuentro puede ponerte en el centro. Aprovechá, pero no subestimes detalles prácticos que necesitan atención.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día ideal para organizar, limpiar y poner orden donde había caos. Eso sí, no seas tan crítico con vos mismo. Permitite equivocarte sin sentir que todo depende de tu perfección.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buscás armonía, pero alguien puede descolocarte con una actitud inesperada. Antes de reaccionar, preguntá qué pasa. En el amor, la diplomacia va a ser tu mejor aliada.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Arrancás intenso. Puede que algo que dabas por cerrado vuelva a aparecer. No lo tomes como retroceso, sino como oportunidad para cerrar bien el capítulo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tenés ganas de cambiar la rutina y eso es buena señal. Aunque sea lunes, buscá algo distinto para cortar la monotonía. Una charla inspiradora puede motivarte más de lo que imaginás.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Responsabilidades no faltan, pero hoy necesitás medir tus tiempos. No cargues con lo que no te corresponde. En lo económico, evitá gastos impulsivos.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Día para animarte a decir lo que pensás. Puede que no todos estén de acuerdo, pero tu autenticidad va a marcar la diferencia. Buena jornada para proyectos creativos.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás más introspectivo y eso te ayuda a entender qué querés realmente. Escuchá tus emociones antes de tomar decisiones. Alguien cercano podría necesitar tu contención.