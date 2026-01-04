¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 4 de enero del 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 4 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El domingo te invita a frenar un poco y escuchar más tu cuerpo. Si venís exigido, bajá un cambio sin culpa. Una charla tranquila puede ayudarte a ordenar emociones.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día ideal para reconectar con alguien querido o retomar un plan que te hace bien. No todo tiene que ser productivo: disfrutar también es una forma de avanzar.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza no para, pero hoy conviene seleccionar en qué pensar. Un paseo, una buena charla o escribir lo que sentís te va a ayudar a aclarar ideas.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Domingo sensible y emocional. Permitite sentir sin juzgarte tanto. El hogar y los afectos cercanos van a ser tu refugio y tu mayor fuente de calma.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de compartir y ser protagonista, pero ojo con imponer tu ritmo. Escuchar al otro también suma. Buen día para encuentros relajados y sin agenda.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Dejá el control por un rato. No todo tiene que salir perfecto. Un plan improvisado puede sorprenderte gratamente si soltás la exigencia.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio llega cuando te ponés primero. Domingo ideal para hacer algo solo por placer, sin pensar en el qué dirán. Tu energía se renueva así.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Algo que venías guardando puede salir a la luz. Decir lo que sentís te va a liberar más de lo que creés. Día intenso, pero sanador.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás aire, movimiento y cambio de escenario. Aunque sea una salida corta, despejarte te va a devolver el entusiasmo. Escuchá esa inquietud.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El descanso también es una prioridad. No te sientas mal por no hacer “nada”. Un momento de calma te ayuda a recargar para lo que viene.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas nuevas aparecen cuando te relajás. Conversaciones inesperadas pueden inspirarte. Dejá que el domingo fluya sin tanta estructura.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Día ideal para conectar con tu intuición. Música, arte o silencio te ayudan a ordenar emociones. Escuchá lo que sentís: ahí hay respuestas.