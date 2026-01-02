Adiós Zaira Nara: Facundo Pieres y Chechu Bonelli juntos a los besos en Punta del Este

Punta del Este volvió a convertirse en el escenario ideal para los romances inesperados y los cruces sentimentales que no pasan desapercibidos. Esta vez, fue Yanina Latorre quien encendió revolucionó los medios al compartir una primicia a través de sus historias de Instagram, fiel a su estilo enigmático y directo.

Nueva declaración de Yanina Latorre

Luego de varias pistas cargadas de suspenso, la conductora terminó confirmando lo que muchos no veían venir: Facundo Pieres fue visto muy cerca de Chechu Bonelli, a pocos meses de haberse separado de Zaira Nara y mientras la periodista deportiva atraviesa su propio proceso tras el final de su relación con Darío Cvitanich.

Un romance al descubierto

Todo comenzó con un enigmático mensaje que despertó la curiosidad de los seguidores de Yanina Latorre: “Tengo un romance en Punta. Dos famosos separados de otros famosos, playa y chape”, escribió la panelista, dejando en claro que la historia no era reciente, sino que se venía gestando desde hacía un tiempo.

Minutos después, la confirmación llegó acompañada por una imagen tomada en una playa de Punta del Este. En la foto, Chechu Bonelli aparece recostada en una reposera, con anteojos de sol, mientras Facundo Pieres está arrodillado a su lado, mostrándole algo en su celular, en una escena que deja entrever complicidad y cercanía. “Pieres y Chechu Bonelli en la playa, me cuentan que los vieron dándose un beso”, aseguró Latorre, dando por confirmado el romance.

Nuevas polémicas en el mundo del espectáculo

El romance no llegó solo. Según contó Yanina Latorre, este nuevo vínculo se da en medio de un entramado sentimental más amplio que involucra a Zaira Nara y su supuesto nuevo interés amoroso, Robert Strom. De acuerdo a la periodista, este acercamiento habría generado tensiones y un quiebre definitivo en el vínculo entre Zaira y Pieres.

Facundo Pieres y Chechu Bonelli

“El entorno de Pieres está indignado con Pepa, Pampita y Zaira. Pieres está endemoniado”, lanzó Latorre, sugiriendo que al polista no le habría gustado el rol que algunos allegados tuvieron en el nuevo romance de Zaira Nara. Por el momento, ninguno de los protagonistas salió a confirmar ni desmentir públicamente la relación. Mientras tanto, Punta del Este vuelve a consolidarse como el escenario perfecto donde los romances se cruzan, se exponen y redefinen vínculos.